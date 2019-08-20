Есть вредные привычки? Тогда особенно важно правильно питаться

Почему яблоки и чай полезны для людей, злоупотребляющих алкоголем и курением.
В день по яблоку съедать-век болезней не видать: согласно международному исследованию, в этой поговорке есть доля правды - особенно для людей, злоупотребляющих алкоголем и курением, - сообщает немецкий журнал Focus. - Как яблоки, так и чай богаты так называемыми флавоноидами. Их употребление защищает от рака и сердечных заболеваний, пишут исследователи в научном журнале Nature Communications".
Разрушительное действие вредных привычек можно частично нейтрализовать
Ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн и Копенгагенского университета "проанализировали данные длительного исследования, проведенного в Дании, которое, среди прочего, включало в себя сведения о питании более 56 тыс. человек в возрасте от 52 до 60 лет в течение 23 лет". Эти данные ученые сопоставили с информацией о причинах смерти участников исследования. "Анализ показал, что участники, регулярно употреблявшие продукты питания с высоким содержанием флавоноидов, с меньшей вероятностью умирали от рака или сердечных заболеваний. Особенно сильно этот защитный эффект проявлялся в случае с людьми, злоупотреблявшими алкоголем или курением и тем самым имевшими повышенный риск развития таких заболеваний", - передает издание.
"Тем не менее, употребление флавоноидов противодействует не всем рискам, сопровождающим злоупотребление курением и алкоголем, - отмечает автор исследования Никола Бондонно. - Для здоровья лучше всего отказаться от курения и сократить количество употребляемого алкоголя". Так как людям тяжело поменять такие привычки, по ее мнению, одновременно нужно увеличить употребление флавоноидов", - говорится в статье.
"Ниже всего риск развития рака и сердечных заболеваний был у участников, употреблявших в день около 500 мг флавоноидов. (...) "Чашка чая, яблоко, апельсин, 100 гр черники и 100 гр брокколи обеспечат широкий спектр флавоноидных соединений и в общей сложности 500 мг этих веществ", - подчеркивает Бондонно".
"В общем и целом, исследование подтверждает, что для здоровья полезно употреблять 5 порций овощей и фруктов в день, что давно рекомендуется Немецким обществом питания", - прокомментировала результаты исследования Сабине Куллинг, эксперт Института им. Макса Рубнера в Карлсруэ.
"Употребление алкоголя и курение способствуют развитию воспалений и повреждению сосудов, что может повысить риск возникновения целого ряда заболеваний", - указывает Бондонно. По ее словам, другие исследования показали, что флаваноиды препятствуют воспалениям и положительно воздействуют на кровеносные сосуды. "Этим может объясняться то, почему они связаны с меньшим риском смерти от сердечных заболеваний и рака", - передает Focus.
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