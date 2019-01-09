Думаете, что водка поможет "усвоить" свиной шашлык? Ничего подобного!

"Действительно ли крепкий алкоголь помогает переваривать жирную пищу? Похоже, предполагаемое положительное воздействие является лишь эффектом плацебо", - пишет журналистка Der Spiegel Ирен Беррес.
"В рамках небольшого эксперимента, проведенного еще в 2010 году швейцарскими учеными, 20 взрослым участникам было предложено плотно пообедать сырным фондю, - повествует журналистка. - Блюдо с 32% содержанием жира было настоящим испытанием для пищеварения. Одной группе участников разрешили пить черный чай, участники другой группы выпили полбутылки вина (300 мл). Также некоторым участникам после обеда предложили выпить крепкий алкоголь, другие пили воду".
"Чем больше алкоголя выпили участники эксперимента, тем труднее пришлось их пищеварению. Одно только вино способствовало тому, что желудок освобождался медленнее. Крепкий алкоголь затормозил пищеварение еще больше", - говорится в статье.
"Желудок в принципе является одной большой мышцей, которая, работая как насос, продвигает еду в направлении кишечника", - говорит Кристиан Принц, директор гастроэнтерологической клиники в Вуппертале. По его словам, алкоголь, вероятно, блокирует нервы, которые побуждают желудок к работе.
"По словам медика, в таких напитках, как шерри, портвейн, пильзенское пиво, некоторых сортах просекко содержатся горькие вещества, которые побуждают определенные клетки слизистой желудка выделять кислоту. Это в итоге может упрощать пищеварение, однако такой эффект никак не связан с алкоголем. Если говорить о горьких веществах, то эспрессо, по его мнению, оказывает такое же воздействие", - передает Беррес.
"Кроме того каждому следует знать норму своего организма. По словам Принца, здоровая печень женщин переносит до 30 гр алкоголя, печень мужчин - максимум 50 гр. При этом 330 мл пива содержат 13 гр алкоголя, 200 мл вина - 16 гр, 100 мл шерри - также 16 гр и 20 мл виски - 7 гр алкоголя".
"Одно из исследований также показало, что лучшее средство для быстрого пищеварения - неспешная прогулка после приема пищи", - сообщает Der Spiegel.
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