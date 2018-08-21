Диетолог рассказал об арбузной диете

Популярная у многих россиян арбузная диета может вместо пользы принести вред. Во всяком случае диетологи порекомендовали не увлекаться ею, объясняет "РГ".

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главврача клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Зайнудина Зайнудинова, питание одними арбузами в течение нескольких дней или недель является несбалансированным.

"Арбуз - это достаточно низкокалорийный продукт, до 35 килокалорий на 100 грамм, имеет в составе витамины, минералы, богат фруктозой, сахарозой, пищевыми волокнами. Рассматривать его исключительно как источник витаминов не имеет смысла. Витаминный состав в арбузах богатый, но их количество незначительно по сравнению с дневной нормой употребления", - цитирует агентство своего собеседника.

При этом Зайнудин Зайнудинов считает, что на основе арбуза можно организовать питание раз в неделю во время так называемого разгрузочного дня. Максимум таких дней может быть два в неделю и то при условии медицинского контроля.

Во время разгрузочного дня возможно употребление до 1,5 килограмма арбуза. Также в сезон бахчевых диетолог посоветовал заменять арбузом некоторые блюда. Причем рекомендованная "арбузная" норма в этом случае составляет не более 200 грамм.

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