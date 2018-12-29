Дешевый градус со вкусом фруктов

Продажи фруктовых вин растут в десять раз быстрее остальной алкогольной продукции, пишет "РГ". Спрос на этот напиток стимулирует его дешевизна, считают эксперты.
За три квартала этого года алкогольной продукции было продано 155,5 миллиона декалитров, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования. Это почти на 4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи водки выросли всего на 1,3 процента, игристых и шампанских вин - на 1,1, тихих вин - на 2,7, а коньяка - на 9,7 процента. Впрочем, эти данные говорят скорее не об увеличении потребления алкоголя, а о расширении его учета в ЕГАИС, поясняют в Росалкогольрегулировании.
"Рост торговли не сопровождается таким же ростом производства. Видимо у торговых предприятий есть запасы, которые они теперь продают", - отмечает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Но вот рост продаж фруктовых вин впечатляет. Если в прошлом году за три квартала их было продано 7,6 миллиона декалитров, то в этом году - уже более 11 миллионов, почти на 50 процентов больше. "Производят такие "вина" из фруктового концентрата, который покупают в основном в Китае, сбраживают его здесь и разливают в тару. Вот и получается "фруктовое вино", - объясняет Попович.
"Такие предприятия дали дешевый градус населению. Если посмотреть, из чего напитки произведены, становится понятно, что, скорее всего, это некие суррогаты", - отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Стоят фруктовые и плодовые вина до ста рублей, часто они разливаются в пластиковую тару. Дешевизна продукта стимулирует спрос.
Оградить население от "серых" фруктовых вин не так просто. Если поднять на них цены, потребители могут вообще перейти на водку, говорит Леонид Попович.
Лучше всячески продвигать виноградное вино и уточнить в законодательстве правила производства фруктовых вин, заключают эксперты.
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