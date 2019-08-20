Даже суперполезные продукты хороши в меру

Популярная добавка к завтракам оказалась опасной для здоровья.

Семена льна, которые часто добавляют в сухие завтраки, каши и йогурты, могут быть опасны, заявили ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Любые семена и орехи нужно употреблять в разумных количествах

Как пишет Daily Mail, в льняных семечках содержится много клетчатки, жирных кислот и микроэлементов, но они также содержат органическое соединение амигдалин (цианогенный гликозид). Он вырабатывает газообразный цианид, способный вызвать отравление.

Ученые отметили, что даже треть чайной ложки молотых семян льна потенциально опасна для младенцев. Что касается взрослых, то трех чайных ложек может быть достаточно для отравления цианидом. Симптомами могут быть головная боль и проблемы с дыханием, в худшем случае не исключена смерть. При этом в измельченном виде семена льна выделяют намного больше вредных веществ.

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По инф. rosbalt.ru

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