Даже суперполезные продукты хороши в меру

Популярная добавка к завтракам оказалась опасной для здоровья.
Семена льна, которые часто добавляют в сухие завтраки, каши и йогурты, могут быть опасны, заявили ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).
Любые семена и орехи нужно употреблять в разумных количествах
Как пишет Daily Mail, в льняных семечках содержится много клетчатки, жирных кислот и микроэлементов, но они также содержат органическое соединение амигдалин (цианогенный гликозид). Он вырабатывает газообразный цианид, способный вызвать отравление.
Ученые отметили, что даже треть чайной ложки молотых семян льна потенциально опасна для младенцев. Что касается взрослых, то трех чайных ложек может быть достаточно для отравления цианидом. Симптомами могут быть головная боль и проблемы с дыханием, в худшем случае не исключена смерть. При этом в измельченном виде семена льна выделяют намного больше вредных веществ.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Состояние, когда во время секса падает член, называется эректильной дисфункцией. При этом снижается объем и плотность пениса. Причинами таких нарушений могут быть как психологические проблемы, так и патологич...
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.