Да, огурцы со своего огорода явно полезнее

"Согласно исследованию, проведенному на почти 70 тыс. добровольцев, у людей, которые питаются органическими продуктами, вероятность заболеть раком ниже на 25%", - пишет журналист The Times Крис Смит.
"Исследователи говорят, что пестициды, которые содержатся в обычных фруктах и овощах, могут вызывать рак; это наводит на мысль, что переход на органическое питание помогает предотвратить болезнь", - говорится в статье.
Издание подчеркивает: "При более ранних исследованиях не были выявлены убедительные доказательства того, что органическая пища оберегает от болезней или является более питательной".
Как бы то ни было, теперь ученые из Парижского университета наблюдали за 69 тыс. людей, которые отвечали на вопросы о своем рационе питания в среднем на протяжении 5 лет. За этот период у 1340 из них возник рак.
Участников эксперимента поделили на четыре одинаковые по численности группы. "Для людей из группы, в которой участники ели больше всего органической пищи, вероятность заболеть раком была на 25% ниже, чем в группе, которая ела меньше всего органической пищи, даже если сделать поправки на возраст, классовую принадлежность и другие факторы, влияющие на здоровье", - пересказывает автор публикацию в научном журнале JAMA Internal Medicine.
"Однако в этом исследовании невозможно доказать причинно-следственную связь, и ученые признают, что корреляция может быть результатом того, что органическую сельскохозяйственную продукцию выбирают люди более зажиточные, более образованные и в большей мере здоровые. Контакты участников с пестицидами не замерялись, но руководитель исследования Джулия Бодри утверждает: "Органические продукты с меньшей вероятностью содержат остатки пестицидов по сравнению с обычной едой, а исследования доказали, что органический рацион снижает контакты с определенными пестицидами", - пишет издание.
Газета приводит конкретные цифры: "Среди участников исследования, которые питались органической едой, риск рака молочных желез после менопаузы был ниже на 34%, а риск неходжкинской лимфомы - на 86%".
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