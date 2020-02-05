Чтобы меньше простывать, нужно правильно питаться





Зимой, в сезон низких температур и высокого риска респираторных заболеваний, правильно составленный рацион поможет уменьшить риск заболеть, - говорится в "РГ" .

Зимой нужно питаться регулярно и сытно, но не переедать

Всевозможные диеты, ограничивающие поступление каких-либо групп питательных веществ, лучше отложить на теплое время года. Для хорошего самочувствия в зимний сезон особенно важно сбалансированная еда, с достаточным количеством белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки. То есть на столе должны быть продукты из всех групп: молочные, мясные, рыбные, злаки, фрукты, овощи и орехи.

Режим и порции

В зимний сезон у большинства снижается двигательная активность. Это надо учесть. "Частое, дробное питание небольшими порциями позволит сохранить бодрость на протяжении дня и избежать переедания вечером", - говорят авторы рекомендаций.

Они советуют сытный, горячий завтрак (например, каша из цельных зёрен или блюдо из яиц) и не пропускать приемы пищи в течение дня.

Фрукты

Самый здоровый выбор - свежие цитрусовые, яблоки, груши. Норма - несколько штук в день.

Если свежих плодов нет, альтернативным источником витаминов и минералов могут стать сухофрукты, замороженные, консервированные (в собственном соку) плоды.

Овощи

Рекомендовано минимум две порции салата из свежих, варёных или запечённых овощей - за обедом и ужином. Хорошо делать овощные гарниры из тушеных овощей. Рекомедованы блюда из тыквы и корнеплодов - репы, свёклы, моркови и пастернака.

Ферментированные продукты

Зимой хороший источник клетчатки, витаминов, пробиотиков и антиоксидантов - квашеная капуста, моченые яблоки, свекла.

Белок

Важно сочетать в рационе растительный и животный белок. Блюда из мяса, птицы и рыбы дополняйте бобовыми и орехами. Важно: Низкобелковые диеты снижают защитные силы организма перед инфекциями.

Полезные жиры

Растительные масла (оливковое, подсолнечное), и орехи - отличные источники поли- и мононенасыщенных жиров. Несколько столовых ложек масла, для заправки салата или добавления в овощные гарниры и горсть орехов в качестве перекуса обеспечат потребности организма в растительных жирах.

Порция жирной морской рыбы 2-3 раза в неделю восполнит дефицит витамина D и обогатит рацион полезными омега-3 жирными кислотами.

Дополнительные рекомендации:

Основу рациона должны составлять продукты, местные по происхождению.

Насыщенных жиров (жирного мяса), транс-жиров (маргарин, жареные продукты), соли и добавленного сахара (фаст-фуд, сладости) должно быть как можно меньше.

В условиях сухого воздуха в помещениях особенно важно соблюдать питьевой режим. Лучший выбор - вода и напитки без добавления или с низким содержанием сахара (чай, морсы).

Дополнительный прием витаминов и минералов - по рекомендации врача.

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