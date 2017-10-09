Что нужно знать о глютене



В России в последние годы сформировалось целое поколение людей, пропагандирующих здоровый образ жизни. Моду на просто стройность моделей на наших глазах сменяет мода на здоровое тело и дух. В Интернете и на телевидении появляется все больше материалов и сюжетов на темы полезности или вреда того или иного продукта, пищевого компонента. Одной из всеобщих "страшилок" среди приверженцев ЗОЖ стал глютен. "РГ" решила разобраться в ситуации и выяснила, насколько действительно глютен опасен для людей и следует ли исключать продукты, его содержащие, из рациона.

Глютен и безглютеновая диета

Действительно ли глютен опасен для людей и следует ли исключать продукты, его содержащие, из рациона?

Согласно последнему масштабному опросу, более 30% здоровых американцев (именно США принято считать законодателями моды на ЗОЖ) боятся глютена как огня. Они досконально изучают этикетки на продуктах, требуют внесения уточнений в меню ресторанов и считают любую cыпь, вздутие живота и несварение желудка происками этого коварного "ингредиента". В РФ подобных исследований еще не проводилось, но и тенденции к осмысленному потреблению пищи у нас зародились сравнительно недавно.

Безглютеновая диета

Большинство врачей успокаивают - для здоровых людей, знающих меру в количестве потребляемой еды, глютен не так уж и страшен. А вот людям, имеющим определенные заболевания, его потребление нужно сокращать.

"Глютен - многокомпонентный белок клейковины злаков, состоящий из глютеинов и проламинов", - рассказала "РГ" профессор, доктор медицинских наук Вера Ревякина, заведующий отделением аллергологии Клиники лечебного питания и ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии". - "Высокое содержание пролина и глютамина в злаках определяет токсичность этого белка. Наиболее токсичными для больных являются глютен пшеницы, ржи, ячменя. Наименьшей токсичностью обладают белки риса, проса, кукурузы. Промежуточное место занимает глютен овса. Злаковые белки у больных оказывают токсическое (повреждающее) действие на слизистую оболочку кишки".





Слово "глютен" происходит от латинского gluten, что означает "клей". Или "клейковина". При добавлении жидкости в муку глютен "склеивает" ее в крупинки, делая в итоге тесто воздушным и эластичным. Принцип действия в организме у него простой: съедая булочку или что-то еще мучное (глютено-содержащее), человек пропускает в свою пищеварительную систему клейкую массу, которую необходимо переварить.

Вот только этот белок практически не растворяется ни в воде, ни в солях. Со временем при злоупотреблениях продуктами с глютеном он может забить тонкий кишечник - орган, который осуществляет основную функцию всасывания питательных веществ из потребляемой пищи.

Что будет дальше - догадаться не сложно. Накапливаясь внутри человека, он вызывает серьезные недомогания. Но надо понимать, что у здорового человека от одного кусочка хлеба или порции ячневой каши проблемы не начнутся. Если правильно работает пищеварительная система, правильно вырабатываются ферменты, и человек умеренно и осмысленно потребляет такие продукты, то организм переварит злосчастный белок. К глютено-содержащим продуктам относятся хлеб и выпечка, макароны; крайне богато этим белком пиво. Кроме того, глютен можно найти в сладостях, шоколаде, молочных продуктах, полуфабрикатах (в том числе в колбасе, крабовых палочках, беконе), майонезе и кетчупе и пр.

"Доказана роль глютена в развитии таких заболеваний, как целиакия, герпетиформный дерматит, глютеновую атаксию, имеющие в основе аутоиммунные механизмы", - поясняет Вера Ревякина. - "С непереносимостью глютена связаны различные проявления пищевой аллергии. Выделяют также такой вариант непереносимости глютена, как пищевая гиперчувствительность на глютен".

При этом многие врачи отмечают, что перевод больного на безглютеновую диету дает значительное улучшение в состоянии.

"Исключение глютен-содержащих продуктов (безглютеновая диета) является основой лечения глютен-индуцированных заболеваний", - объясняет профессор. - "Безглютеновая диета является достаточно дорогим методом лечения, в определенной степени ее реализация зависит от производства безглютеновых продуктов. Из рациона питания исключаются пшеница, пшеничные отруби, пшеничный крахмал, пшеничная мука, манная крупа, маца. Куксус, рожь, ячмень, ячменный солод. Содержание в продуктах глютена составляет не более 20 мг/100 г.".

Такой безгютеновой диетой, о которой рассказала доктор, в наши дни придерживаются далеко не только больные целиакией, которым она показана, но и "апологеты" здорового образа жизни с целью профилактики нормальной работы ЖКТ. Альтернативой в питании здесь являются рис, гречиха, кукуруза, киноа, амарант, просо, сорго.

Киноа (или квиноа) - это, по сути, известная уже много веков лебеда, подвид семейства Амарантовых. Злак завозят к нам из Южной Америки - оттого продукт стоит весьма недешево. Тем не менее использование этой крупы переживает сейчас настоящий бум.

"Киноа является отличным источником растительного цельного белка, больше чем в гречке. Кроме белка киноа содержит еще и различные аминокислоты, а также вещества ускоряющие процесс усвоения кальция, заживление тканей при повреждениях разной природы. В киноа присутствует клетчатка в достаточном объеме, что именно она способствует выводу токсинов и шлаков из организма", - рассказывает Ревякина.

Из киноа делают не только традиционные каши или гарниры. Полученную из крупы муку (равно как из риса, гречихи и кукурузы) используют для производства макаронных изделий, хлеба и других блюд. Киноа добавляют в супы, салаты, выпечку и даже десерты.

В отличие от других злаков амарант в России пока непопулярен. Между тем эта крупа богата лизином и тоже отличается высоким качеством белка. Кроме того, из амаранта делают масло.

Просо - это зерновая культура, из которой получают не что иное, как пшено. Кстати зерна сорго визуально тоже похожи на просо. В основном их используют для промышленного изготовления крупы, крахмала, муки. Из перемолотого зерна выпекают хлеб и разные кондитерские изделия - говорят, что по вкусу эта мука наиболее близка к пшеничной. Из сорго также готовят каши, отваренные зерна добавляют в салаты. Благодаря высокому содержанию белков и углеводов, сорго считается очень питательным злаком. Но при этом в крупе достаточно велико содержание крахмала.

Глютен и старение

На Западе сегодня принято считать, что чрезмерное увлечение продуктами с глютеном делает нас старыми.

Например, Нигма Талиб - известный в мире зарубежных звезд кино специалист по питанию - посвятила одну из своих работ взаимосвязи пищевых привычек и состояния кожи человека. По мнению Талиб, наши пищевые привычки напрямую влияют на процесс старения. Диетолог внимательно анализирует лицо человека и рассказывает, какими продуктами даже с виду здоровый человек злоупотребляет. Согласно ее выводам, увлечение глютено-содержащей пищей способствует появлению красноты и отечности на щеках, пигментации, прыщей на подбородке, а также формированию второго подбородка.

"Страшилки" о глютене по большому счету оправданы. Но в погоне за слепым подражанием модным веяниям и впадением в крайности важно помнить, что решение об исключении глютено-содержащих продуктов из рациона должен принимать врач после проведения необходимых исследований. Правильное питание не такая простая вещь, как поначалу кажется. Надо одновременно учитывать массу вещей: химический состав, энергетическую ценность, разнообразие и экологическую безопасность, время и продолжительность приема пищи, интервалы между ними, рекомендации докторов, а главное - нужно знать свой собственный организм и помнить про чувство меры. Почему это так важно? Разумный подход к потребляемой пище обеспечивает слаженную, без перебоев и перегрузок, работу желудочно-кишечного тракта, хорошее усвоение пищи и нормальное течение обмена веществ, а в результате прекрасное самочувствие и красивую внешность.

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