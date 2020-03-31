Чеснок - природное лекарство от ста болезней. Но в умеренных дозах

Сейчас в связи с ситуацией в мире по поводу напугавшего всех вируса в числе прочего стали усиленно рекламировать чеснок как одно из средств для профилактики. Давно известно, что он помогает в определённых случаях при простудных заболеваниях, особенно на начальной стадии. Но вот лично у меня совсем недавно после употребления этого продукта не только разболелся желудок, но и началось головокружение и появилась какая-то заторможенность. И врач при обследовании сказал, что в течение месяца мне нельзя чеснок употреблять вообще, поскольку нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Так как же быть с его полезными свойствами? Андрей Вяхирев

Чеснок поможет защититься от различных инфекций

Пользы от употребления чеснока гораздо больше, нежели вреда. В нём содержится более 400 компонентов, которые благотворно влияют на организм.

СЕЛЕН, цинк, фосфор, марганец, железо и медь – это лишь неполный перечень полезных минералов, обнаруженных в его составе. Наиболее выражено содержание фосфора и селена. Селен влияет на восстановительные и обменные процессы организма. Например, благодаря ему не только не страдает, но даже восстанавливается кожный покров. Минерал помогает росту волос, ногтей. Кроме того, данное вещество очень хорошо выводит из организма токсины.

Ну а про фосфор и говорить много не приходится. Без достаточного его количества у любого человека возникнут проблемы с зубами и крепостью костей. Кроме того, давно известно, что фосфор влияет на улучшение умственной деятельности. Он укрепляет и нормализует работу сердечной мышцы, положительно влияет на нервную систему и способствует правильному обмену веществ.

Ещё в чесноке содержатся фитонциды – летучие вещества, защищающие растение от паразитов и бактерий. При их употреблении происходит много положительных эффектов. Как раз те, которые хорошо известны и помогают человеку на начальной стадии каких-либо простудных и вирусных заболеваний.

В своё время медики провели исследование и выяснили, что те, кто постоянно употреблял чеснок, заболевали простудными заболеваниями в три раза реже, нежели те, кто этот овощ игнорировал.

Как это ни покажется кому-то странным, но регулярное употребление чеснока часто снижает артериальное давление и уровень холестерина и в целом очень хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой системы. А хорошее состояние сосудов практически всегда улучшает способность усваивать кислород, повышает выносливость и скорость притока крови к органам, поэтому чеснок положительно действует и на половую функцию мужчин и способствует выработке мужского полового гормона тестостерона.

Наконец, выяснилось, что чеснок снижает вероятность возникновения раковых заболеваний. Овощ содержит такое соединение, как аллицин. Аллицин – антиоксидант и может способствовать предотвращению развития рака лёгких, убивает раковые клетки и снижает вероятность инфекционных процессов в органах дыхания.

Но, как и любой продукт, чеснок также имеет и противопоказания.

В первую очередь, как всегда, необходимо знать меру в употреблении данного продукта. Обычно специалисты рекомендуют ежедневно употреблять в чистом виде от 2 до 7 граммов чеснока. То есть примерно один зубчик. Иногда можно и два. Тогда это принесёт пользу.

Если же человек будет есть его без меры, то у него может возникнуть головокружение, а также некоторая заторможенность в принятии решений, замедление реакции. То есть как раз те симптомы, о которых упоминает автор вопроса.

Кроме того, чеснок не рекомендуют употреблять людям с проблемами ЖКТ (язва, гастрит, колит), особенно в острой или хронической фазе. Ни в коем случае не следует употреблять его при панкреатите, болезни печени. Кроме того, чеснок «разжигает» аппетит, и людям, страдающим ожирением, также следует использовать его в своём рационе весьма аккуратно. То же самое касается и беременных женщин. Ну и уж совсем не обязательно кушать этот продукт на ночь. Тогда сон с большой долей вероятности будет нарушен.

Поэтому, если имеются какие-то хронические заболевания, лучше проконсультироваться со специалистом. Ну и, как я уже говорил, мера нужна. Тогда от чеснока будет несомненная польза. Грамотное использование этого продукта повысит иммунитет и непременно защитит организм от множества недугов.

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По инф. argumenti.ru

