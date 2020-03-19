Чего не хватает вегетарианцам?

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Весной у многих вегетарианцев может ухудшиться самочувствие. Как рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, причиной является авитаминоз. В весенний период ему больше всего подвержены именно те, кто отказывается от мясных продуктов.
Врач отметил, что в России эта система питания не развита, поэтому многие вегетарианцы составляют свой рацион неправильно.
«У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов. Я сталкивался с тем, что, когда девушки хотят похудеть и садятся на какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты, у них начинаются проблемы, вплоть до малокровия», — сказал медик.
Болибок рекомендует прежде, чем ограничивать свое питание, посоветоваться с диетологом, который поможет составить грамотный рацион.
Всем остальным иммунолог советует разнообразить питание. «У нас проблема в семьях, что люди изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год едят один и тот же набор продуктов. В этих продуктах чего-то в недостатке, а чего-то в избытке. Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то у вас не будет дефицита витаминов или микроэлементов», — уверен врач.
Ранее в Минздраве отмечали, что вегетарианская диета не окажет негативного влияния на здоровье только в том случае, если рацион будет разнообразным и с достаточным количеством белка. Однако в ведомстве считают, что растительный белок все же не может заменить мясо. В организме возникает дефицит трех аминокислот, в первую очередь, лизина. Чтобы восполнить этот дефицит, вегетарианцам необходимо добавлять в рацион различные биодобавки.
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