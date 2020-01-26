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Чай с имбирем очень полезен. Но только если его правильно заварить

По инф. rosbalt.ru   
26 Января 2020 г.
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Чай с корнем имбиря богат витаминами, обладает противовоспалительным действием и укрепляет иммунитет. Однако такой напиток сохранит полезные свойства, только если его правильно приготовить.

Врачи рассказали, что убивает пользу имбиря

Врачи назвали самые распространенные ошибки при заваривании чая с имбирем. В первую очередь медики советуют не срезать кожуру, так как она содержит много полезных веществ. Кусочек имбиря достаточно хорошо промыть, можно щеткой.

Также правильной должна быть температура воды для заваривания. Кипяток убивает всю пользу имбиря. «Оптимальная температура жидкости будет тогда, когда из воды начнут подниматься струи маленьких пузырьков воздуха», — рассказали изданию специалисты.

Кроме того, напиток с имбирем не рекомендуется долго настаивать. Через 10-15 минут после заваривания чай можно пить.

Ранее врачи рассказывали, что неправильно заваренный чай может привести к проблемам со здоровьем.

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