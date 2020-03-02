Бобовые - настоящий клад для тех, кто за здоровьем следит

Фасоль, горох, чечевица и другие бобовые культуры обеспечивают организм жирами, углеводами, белками и клетчаткой. Человек может прожить годами, питаясь только ими, объяснил врач-кардиолог Александр Мясников.

Из бобовых можно приготовить множество вкусных блюд

Употребление бобовых также дает противораковый эффект. Врач пояснил, что такой эффект связан с высоким содержанием клетчатки, которая способна снижать риск рака толстого кишечника, а также уменьшить вероятность инсульта и инфаркта у курильщиков и алкоголиков до 50%.

При этом наиболее полезен для здоровья такой вид бобовых, как зеленая стручковая фасоль. Она не уступает по содержанию полезных жиров, белков, флавоноидов и антиоксидантов таким продуктам как красное вино, темный шоколад, кофе и чай.

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По инф. rosbalt.ru