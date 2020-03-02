Бобовые - настоящий клад для тех, кто за здоровьем следит

Отвар шиповника известен как очень полезный продукт, настоящий кладезь витамина С. Многие употребляют шиповник в период эпидемий гриппа, чтобы повысить иммунитет, а кто-то пьет его всю зиму. При этом почему-то считается, что шиповник полезен абсолютно всем и в любых количествах. И правда, какой вред...
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Фасоль, горох, чечевица и другие бобовые культуры обеспечивают организм жирами, углеводами, белками и клетчаткой. Человек может прожить годами, питаясь только ими, объяснил врач-кардиолог Александр Мясников.
Из бобовых можно приготовить множество вкусных блюд
Употребление бобовых также дает противораковый эффект. Врач пояснил, что такой эффект связан с высоким содержанием клетчатки, которая способна снижать риск рака толстого кишечника, а также уменьшить вероятность инсульта и инфаркта у курильщиков и алкоголиков до 50%.
При этом наиболее полезен для здоровья такой вид бобовых, как зеленая стручковая фасоль. Она не уступает по содержанию полезных жиров, белков, флавоноидов и антиоксидантов таким продуктам как красное вино, темный шоколад, кофе и чай.
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Фасоль, горох, чечевица и другие бобовые культуры обеспечивают организм жирами, углеводами, белками и клетчаткой. Человек может прожить годами, питаясь только ими, объяснил врач-кардиолог Александр Мясников.
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