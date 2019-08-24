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Без нитратов: выбираем безопасный арбуз
Константин НОВИЦКИЙ, "Аргументы недели"   
24 Августа 2019 г.
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arbuz

Мы так соскучились по вкусу арбузов и дынь, что готовы покупать их сразу же, как только они появляются на прилавках. Но как избежать пищевого отравления, ведь в них могут быть нитраты, и что делать, если это уже произошло?

Почему арбузом можно отравиться?

Лето – время, когда чаще всего происходят пищевые отравления, связанные с употреблением ранних арбузов и дынь. Причин тому несколько. Ранние фрукты часто содержат повышенное количество нитратов, способных вызвать серьёзное отравление. Также не всегда соблюдаются правила транспортировки и хранения.

арбуз как выбрать

Причина отравления арбузом - большое количество нитратов

Нитраты (азотистые удобрения, которыми подкармливают растения) в организме человека превращаются в опасные вещества – нитриты. Именно они вызывают отравление. Измерить уровень нитритов можно только с помощью специального прибора или ценой здоровья.

Признаки отравления нитритами

Первые признаки отравления нитритами проявляются через 4–6 часов после употребления в пищу арбуза или дыни, содержащих большое количество нитратов. Если не оказать первую помощь, то нитраты, вернее их производные, могут нанести серьёзный вред здоровью, особенно сердечно-сосудистой и нервной системам.

Первые признаки отравления нитратами: тошнота, рвота, понос; боль в животе; повышенная температура; признаки интоксикации организма (слабость, ломота).

При первых признаках отравления больного необходимо напоить раствором марганцовки или солевым раствором и помочь вызвать рвоту. Так человек освободится от вредных веществ, которые ещё не успели усвоиться.

После чего необходимо уложить человека в постель и дать ему выпить любое абсорбирующее средство (активированный уголь или что есть под рукой). Давайте больному побольше тёплой кипячёной воды или простой воды без газа.

Если симптомы отравления в первый час после оказания помощи не уменьшились – вызовите врача, возможно, отравление слишком сильное и необходимо промывание желудка или дополнительная диагностика. Особенно стоит вызвать врача, если признаки отравления проявились у пожилого человека, беременной женщины или ребёнка до 12 лет.

Профилактика пищевого отравления

Несколько советов, придерживаясь которых вы сможете снизить риск получения пищевого отравления летом:

– не покупайте ранние арбузы и дыни, дождитесь полноценного начала сезона;

– мойте арбузы и дыни перед тем, как разрезать;

– не покупайте уценённые фрукты, которые пролежали целый день на солнце, а также надрезанные и повреждённые арбузы и дыни;

– не покупайте арбузы и дыни на стихийных рынках,

– не ешьте мякоть близко к корке – именно там скапливается самое большое количество нитратов.

По инф. argumenti.ru

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