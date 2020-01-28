Белковая диета: похудеть, но испортить сосуды? Выбор так себе

Высокобелковые диеты увеличивают риск склеротических поражений сосудов. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, следует из статьи, опубликованной в журнале Nature Metabolism.

Большое количество белка оказалось полезно для веса, но вредно для артерий

Медики провели исследование на мышах. Одна группа получала диету с высокими содержаниями жиров и белков, другая — диету с нормальным содержанием белков. В итоге у мышей с первым видом диеты в артериях появилось на 30% больше бляшек, чем у мышей на диете с нормальным белком. Но при этом они не набирали вес, а мыши из второй группы толстели.

Ученые пришли к выводу, что белковая диета ведет к образованию нестабильных бляшек, отрыв которых приводит к закупорке артерий, что может спровоцировать сердечный приступ. Артериальные бляшки состоят из смеси жира, холестерина, отложений кальция и мертвых клеток, уточнили медики.

Ранее ученые отмечали, что белковые диеты помогают сбросить вес и нарастить мышечную массу.

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По инф. rosbalt.ru

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