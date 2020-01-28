Белковая диета: похудеть, но испортить сосуды? Выбор так себе

Высокобелковые диеты увеличивают риск склеротических поражений сосудов. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, следует из статьи, опубликованной в журнале Nature Metabolism.
Большое количество белка оказалось полезно для веса, но вредно для артерий
Медики провели исследование на мышах. Одна группа получала диету с высокими содержаниями жиров и белков, другая — диету с нормальным содержанием белков. В итоге у мышей с первым видом диеты в артериях появилось на 30% больше бляшек, чем у мышей на диете с нормальным белком. Но при этом они не набирали вес, а мыши из второй группы толстели.
Ученые пришли к выводу, что белковая диета ведет к образованию нестабильных бляшек, отрыв которых приводит к закупорке артерий, что может спровоцировать сердечный приступ. Артериальные бляшки состоят из смеси жира, холестерина, отложений кальция и мертвых клеток, уточнили медики.
Ранее ученые отмечали, что белковые диеты помогают сбросить вес и нарастить мышечную массу.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Состояние, когда во время секса падает член, называется эректильной дисфункцией. При этом снижается объем и плотность пениса. Причинами таких нарушений могут быть как психологические проблемы, так и патологич...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
За сутки наша печень вырабатывает около 500 мл желчи. Желчь нужна нашему организму для того, чтобы помочь ему переваривать и всасывать жиры и жирорастворимые кислоты. Только при наличии желчи жиры эмульгируются...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.