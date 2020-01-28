ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Белковая диета: похудеть, но испортить сосуды? Выбор так себе
По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

default 

Высокобелковые диеты увеличивают риск склеротических поражений сосудов. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, следует из статьи, опубликованной в журнале Nature Metabolism.

Белковая диета: похудеть, но испортить сосуды? Выбор так себе

Большое количество белка оказалось полезно для веса, но вредно для артерий

Медики провели исследование на мышах. Одна группа получала диету с высокими содержаниями жиров и белков, другая — диету с нормальным содержанием белков. В итоге у мышей с первым видом диеты в артериях появилось на 30% больше бляшек, чем у мышей на диете с нормальным белком. Но при этом они не набирали вес, а мыши из второй группы толстели.

Ученые пришли к выводу, что белковая диета ведет к образованию нестабильных бляшек, отрыв которых приводит к закупорке артерий, что может спровоцировать сердечный приступ. Артериальные бляшки состоят из смеси жира, холестерина, отложений кальция и мертвых клеток, уточнили медики.

Ранее ученые отмечали, что белковые диеты помогают сбросить вес и нарастить мышечную массу.

 

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 