Абрикосы вместо десерта - хорошо и печени, и фигуре

Абрикос признали лучшим продуктом для печени, так как он, благодаря пектину, активно выводит вредные вещества из жизненно важного органа, сообщает "РГ". Однако тут важно не переедать. Особенно если человек страдает гепатитом. В этом случае можно обойтись одним плодом.

- Бета-каротин, содержащийся в абрикосах, распадается в печени. Для людей с заболеваниями печени - это дополнительная нагрузка, - пояснил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов "Вечерней Москве".

Между тем, абрикосы - отличная альтернатива вредным десертам. Для сравнения: в 100 граммах этого фрукта содержится 40 килокалорий, а в 100 граммах шоколада - 600.

- Всем, кто следит за своим весом, абрикосы не помешают, - отметил диетолог Сергей Обложко.

Он рассказал, что очень важно тщательно мыть абрикосы перед употреблением.

- Вымытый фрукт избавит и от кишечной инфекции и, например, ротавируса. Проточная вода и мыло смоют все вредные вещества, - заключил Обложко.

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