А вы как едите яблоки?

Названа самая полезная часть яблока.

Семечки яблока, помимо прочего, содержат достаточное количество йода

Сохранить здоровье желудка и кишечника помогут яблоки. Но даже не тем, что в них, как в других овощах и фруктах, содержится клетчатка: ученым открылась «другая сторона» полезности плодов яблони.

Как поясняет Facenews.ua, в каждом яблоке содержится до 100 млн бактерий, позволяющих поддержать микрофлору человеческого организма в норме.

Самочувствие очень серьезно зависит от разнообразия микробиома, не зря кишечник называют «еще одним мозгом». Яблоки были бы способны еще более повысить его функционирование, если бы не людская привычка выкидывать их сердцевину, в которой скапливается подавляющее большинство нужных бактерий — 90%, пишет автор статьи.

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По инф. rosbalt.ru