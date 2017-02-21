А что вы знаете о полезных свойствах брокколи?

Низкокалорийный гарнир из брокколи нередко выбирают дамы, которые мечтают о стройной талии. Однако эти соцветия полезны и представителям сильного пола, и детям.

Кому и чем полезна брокколи?



Брокколи повышает иммунитет и защищает от некоторых видов рака



Брокколи – представитель семейства крестоцветных, к которому относятся также салат руккола и даже горчица. Близкий родственник хорошо знакомой нам цветной капусты, он отличается от нее зеленым окрасом соцветия.

Капуста брокколи – низкокалорийный продукт: в ней содержится около 34 ккал на 100 г. При этом соцветия богаты клетчаткой, которая способствует чувству насыщения и улучшает работу кишечника.



Натуральные антиоксиданты, витамины и минералы

Свежая брокколи – богатый источник витамина С. 100 г капусты поставляют около 150 процентов рекомендуемой суточной нормы этого вещества. Витамин С – мощный природный антиоксидант, который положительно влияет на иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями.

Уникальные фитохимические вещества, содержащиеся в брокколи, защищают от рака предстательной железы и инсульта – самых «мужских» заболеваний последнего столетия.

Кроме того, в брокколи есть и другой антиоксидантный витамин – витамин А. Он полезен для зрения и помогает сохранить здоровье кожи и слизистых оболочек.

Свежая и свежемороженая брокколи – источник таких ценных фитохимических веществ, как тиоцианаты, индолы, изоцианаты, бета-каротин, лютеин и зеаксантин. Эти соединения защищают организм от рака простаты, толстого кишечника, мочевого пузыря, поджелудочной железы и груди.

100 г брокколи содержат около 63 мкг фолиевой кислоты – примерно 16 процентов рекомендуемой суточной нормы. Этот витамин особенно полезен во время беременности, так как помогает в развитии нервной системы малыша.

Есть в овоще и другие витамины группы В, а также небольшое количество жирных кислот Омега-3.

А такого нужного всем кальция в брокколи почти столько же, сколько в цельном молоке.

Есть и другие минералы: марганец, железо, магний, селен, цинк и фосфор.



Замороженная брокколи - хороший выбор

В наших магазинах обычно встречается замороженная брокколи. Выгоднее выбирать именно ее.

Свежая брокколи в зимний период обычно импортная, а значит, потерявшая часть полезных веществ при перевозке и хранении. В то же время глубокая заморозка позволяет сохранить максимум питательных веществ.

При покупке замороженной капусты внимательно проверьте состояние упаковки. Если продукт внутри пакета смерзся комками, значит, он уже подвергался разморозке и утратил часть своих питательных свойств.

О нарушении условий хранения говорит и наличие в пакете шуршащего «снега».



Как приготовить брокколи

Плотные соцветия брокколи – вкусный компонент жаркого, овощных рагу и вегетарианского плова.

Брокколи прекрасно сочетается с луком и чесноком, а также фасолью и мясом птицы. Кроме того, этот овощ – традиционный гарнир к блюдам из рыбы.

Длительное кипячение уничтожает в брокколи витамин С, фолиевую кислоту и некоторые антиоксиданты. Поэтому ее лучше быстро обжаривать или готовить на пару.