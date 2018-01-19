Зууб.рф вдвое снизила цены на установку имплантов

Мечта о красивой и безупречной улыбке еще никогда не была настолько реальной! Зууб.рф объявляет об акции – грандиозные скидки на зубную имплантацию.
- Цена за установку импланта «под ключ» без коронки – от 15 600 рублей за единицу (прежняя цена – 30 тыс. рублей);
- Цена за установку импланта и коронки «под ключ» – от 31 200 рублей (цена до акции – 50 тыс. рублей).
В услугу «Установка импланта без коронки» входят:
- предварительно выбранный имплант;
- заглушка;
- работа ведущего хирурга по внедрению импланта;
- профосмотры в клинике.
В услугу «Установка импланта + коронки» входят:
- предварительно выбранный имплант;
- десневой формирователь;
- слепки;
- абатмент;
- изготовление и непосредственная установка зубной коронки.
На выбор пациентам предоставляются импланты производства швейцарской компании Nobel Biocare, а также израильские Alpha Bio или же AnyOne (Южная Корея).
Как вы сами можете убедиться, скидки на услуги практически достигают 50% – таким выгодным предложением стоит воспользоваться прямо сейчас! Количество акционных предложений ограничено.
Чтобы принять участие в акции, вам необходимо записаться на консультацию к стоматологу (https://zuub.ru/), и определиться с датой будущей имплантации.
Результат – красивая, полноценная улыбка и ваша новая жизнь!
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