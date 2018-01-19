Зууб.рф вдвое снизила цены на установку имплантов

Мечта о красивой и безупречной улыбке еще никогда не была настолько реальной! Зууб.рф объявляет об акции – грандиозные скидки на зубную имплантацию.

Цена за установку импланта «под ключ» без коронки – от 15 600 рублей за единицу (прежняя цена – 30 тыс. рублей);

Цена за установку импланта и коронки «под ключ» – от 31 200 рублей (цена до акции – 50 тыс. рублей).

В услугу «Установка импланта без коронки» входят:

предварительно выбранный имплант;

заглушка;

работа ведущего хирурга по внедрению импланта;

профосмотры в клинике.

В услугу «Установка импланта + коронки» входят:

предварительно выбранный имплант;

десневой формирователь;

слепки;

абатмент;

изготовление и непосредственная установка зубной коронки.

На выбор пациентам предоставляются импланты производства швейцарской компании Nobel Biocare, а также израильские Alpha Bio или же AnyOne (Южная Корея).

Как вы сами можете убедиться, скидки на услуги практически достигают 50% – таким выгодным предложением стоит воспользоваться прямо сейчас! Количество акционных предложений ограничено.

Чтобы принять участие в акции, вам необходимо записаться на консультацию к стоматологу (https://zuub.ru/), и определиться с датой будущей имплантации.

Результат – красивая, полноценная улыбка и ваша новая жизнь!

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