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Зууб.рф вдвое снизила цены на установку имплантов

Агнесса ЛИ   
19 Января 2018 г.
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Мечта о красивой и безупречной улыбке еще никогда не была настолько реальной! Зууб.рф объявляет об акции – грандиозные скидки на зубную имплантацию.

  • Цена за установку импланта «под ключ» без коронки – от 15 600 рублей за единицу (прежняя цена – 30 тыс. рублей);
  • Цена за установку импланта и коронки «под ключ» – от 31 200 рублей (цена до акции – 50 тыс. рублей).

Зууб.рф вдвое снизила цены на установку имплантов

В услугу «Установка импланта без коронки» входят:

  • предварительно выбранный имплант;
  • заглушка;
  • работа ведущего хирурга по внедрению импланта;
  • профосмотры в клинике.

В услугу «Установка импланта + коронки» входят:

  • предварительно выбранный имплант;
  • десневой формирователь;
  • слепки;
  • абатмент;
  • изготовление и непосредственная установка зубной коронки.

На выбор пациентам предоставляются импланты производства швейцарской компании Nobel Biocare, а также израильские Alpha Bio или же AnyOne (Южная Корея).

Как вы сами можете убедиться, скидки на услуги практически достигают 50% – таким выгодным предложением стоит воспользоваться прямо сейчас! Количество акционных предложений ограничено.

Чтобы принять участие в акции, вам необходимо записаться на консультацию к стоматологу (https://zuub.ru/), и определиться с датой будущей имплантации.

Результат – красивая, полноценная улыбка и ваша новая жизнь!

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