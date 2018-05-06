Здоровый сон для взрослых людей: постельное белье, матрасы, наматрасники, расположение спального места

Людям в возрасте стоит тщательно следить за своим здоровьем. Одна из важных его оставляющих – полноценный сон. Обеспечивается он с разных сторон. Это и пребывание на свежем воздухе, и посильные физические нагрузки, и умеренность в еде в вечернее время.

Также человеку необходимо иметь хорошо обустроенное спальное место с качественными постельными принадлежностями. Самый идеальный вариант, если у взрослого есть своя отдельная комната.

Постельное белье лучше выбирать из хлопчатобумажных тканей. Отлично подойдут комплекты из льна, бязи, сатина, батиста. Такие материалы гигроскопичны и воздухопроницаемы, обладают антистатическими свойствами и не вызывают аллергических реакций. Зимой предпочтение можно отдать комплектам постельного белья из фланели. Если на спальном месте имеется матрас, лучше выбрать этот товар от проверенного производителя и непременно хорошего качества.

Оптимальный матрас – со средним уровнем жесткости. Необходима в изделии прослойка из натуральных материалов. Также важное условие – чехол для матраса, купить наматрасник можно непосредственно при приобретении самого матраса или отдельно в соответствии с необходимыми размерами. Наматрасник послужит защитой матрасу от естественного вытирания, пролитых жидкостей или грязи и механических повреждений. Также он может скорректировать спальную поверхность (убрать неровности и жесткость, повысить мягкость), обеспечить ее комфортную температуру. Холофайбер, латекс, пенополиуретан или остановить свой выбор на других материалах – последнее слово за хозяином чехла для матраса.

Некоторые специалисты считают, что пожилым людям подходит для комфортного сна ортопедический матрас. Если человек весит до 80 килограммов, ему лучше подойдет изделие средней жесткости. Если вес свыше 80 килограммов, необходим матрас с повышенным уровнем жесткости пружин. Существуют еще непружинные матрасы, имеющие основу в виде гелия. На ощупь такие модели мягкие, но они отлично держат форму и могут быть кстати для спального места пожилого человека.

Еще желательно, чтобы спальное место не было расположено рядом с окном или дверью, так как здесь могут быть и сквозняки, и неудобства от разного рода шумов. Если комната светлая, необходимо иметь в ней темные шторы. Особенно это актуально для летнего периода, когда световой день начинается очень рано.

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