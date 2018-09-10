За здоровьем в ГлобалМед

Только с возрастом начинаешь действительно понимать, что ценнее, чем здоровье, у человека ничего нет. И заботиться о себе нужно всегда, особенно, когда проживаются серебряные годы. На службу здоровью поставлены медицинские учреждения разных форм хозяйствования и направлений. Одни из центров, куда можно обратиться, - Globalmed. Здесь для каждого пациента может быть разработана индивидуальная оздоровительная программа. Человек приобретает не набор отдельных услуг, а необходимый ему комплекс.
Плюс учреждений частного толка, к которым и относятся центры Globalmed, в использовании в своей работе актуального современного медицинского оборудования. Не секрет, что в частных организациях зарплата выше и специалисты отбираются сюда иногда чуть ли не поштучно. А, значит, над здоровьем пациента будут работать настоящие профессионалы своего дела. О центрах Globalmed можно найти много хороших отзывов. Вывод: коммерческая медицина может быть и доступной, и высокого качества. В городе Москве работает пять таких учреждений. Они расположены на Новом Арбате, Тверской, Тверской-Ямской, Садовой-Черногрязской. Спина, суставы, лишний вес, варикоз - все эти болезни подвластны специалистам, работающим в центрах Globalmed. Есть и услуги, которые больше популярны среди представительниц прекрасного пола - по косметологии и трихологии.
Как все происходит на практике? Пациент попадает на первичную консультацию, она проводится для обратившегося бесплатно. Затем идет сбор анамнеза, диагностические мероприятия и составляется индивидуальная программа. В ней подробно описывается, сколько процедур необходимо сделать человеку, их периодичность. Если пациента устраивает предлагаемая программа, он оплачивает данный комплекс и медики приступают к своей работе по оздоровлению обратившегося. Комплексный подход, как показывает практика, является более эффективным, чем покупка разрозненных услуг.
Для тех людей, кто сразу не может оплатить медицинские услуги, существует медицинское кредитование. Большой плюс здесь в том, что иногда помощь нельзя откладывать, а если будут средства, к лечению врачи могут приступить сразу же. При этом можно не экономить, а выбрать именно необходимый спектр медпредложений. Globalmed является в этом плане структурой, идущей в ногу со временем. Он является партнером нескольких надежных банков, и медицинский кредит человек при необходимости может оформить прямо на месте, в оздоровительном центре, через уполномоченного банковского представителя.
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