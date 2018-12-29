ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Врачи говорят, что вредно это - шампанское с пеплом пить
По инф. "Российской газеты"   
29 Декабря 2018 г.
Изменить размер шрифта

vino

"РГ" предупреждает: праздничная традиция пить шампанское, в котором плавает пепел от сожженной записки с новогодним желанием, может пагубно сказаться на здоровье.

Об этом предупреждает представитель клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов. Такая традиция может привести к отравлениям, поскольку бумага изначально не является пищевым продуктом и предназначена совсем для других целей.

"Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание", - цитирует РИА Новости своего собеседника.

По словам врача-гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой, наибольшую опасность представляет цветная бумага, в составе которой могут содержаться вредные примеси.

А сотрудник Института государственной службы и управления РАНХиГС Андрей Новиков-Ланской отмечает, что традиция пить шампанское, в котором плавает бумажный пепел, берет начало в США. В России ей следуют в основном женщины 20-40 лет.

 

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 