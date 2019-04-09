Внук спит над учебниками? А надо бы в кровати...

Как правильно ребенку засыпать, чтобы информация лучше запоминалась? Можно ли учиться и дремать одновременно? Сколько часов нужно отдыхать, чтобы не клевать носом на уроках? Советами с "РГ" делится руководитель Центра медицины сна Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

Либо спать, либо учить

...Закрываешь глаза, вставляешь наушники и запускаешь самоучитель по английскому. Спишь, а новые иностранные слова проникают в твое сознание. Красивая картинка? Да. Но совершенно нереальная.

- Теория обучения во сне была когда-то очень популярной. Но методика себя не оправдала, - говорит Александр Калинкин. - Во время сна наш мозг изолируется от внешних стимулов - его высшие отделы участвуют в восстановлении организма. Мы до определенного порога ничего не видим, не слышим, не чувствуем. Это нормально. И если начнем внедрять какую-то внешнюю информацию, то все равно ее не запомним. Только стопроцентно ухудшим собственный сон.

Поэтому родителям на заметку: засыпать школьнику, да и любому студенту лучше в темноте и в тишине - чем меньше внешних раздражителей, тем лучше.

Знакомая ситуация: завтра экзамен, а в голове - пустота. Проштудировать учебник за ночь? Лучше не пытаться. Информация не успеет толком усвоиться и перейти из короткой "оперативной" памяти в постоянную. Так что старый добрый совет: учиться на протяжении всего семестра. А перед экзаменом - выспаться.

Как улучшить сон?

Сколько ребенку нужно часов для отдыха? Здесь все зависит от возраста. Младшим школьникам может понадобиться 10-12 часов. Студентам - 7-9 часов. Норма очень индивидуальна, и узнать ее родителям просто. Засекаем время: сколько учащийся спит, когда не нужно рано вставать к первому уроку или паре? Вот это и будет норма - идеально для такого эксперимента подойдут каникулы.

- Очень важно засыпать и просыпаться в одно и то же время, причем даже на выходных, - говорит Александр Калинкин. - Мы проводили крупное исследование в московских вузах. Результаты шокирующие: 80 процентов студентов засыпают в интервале от 12 до трех часов ночи. А это классический путь не только к ухудшению успеваемости, но и к серьезным нарушениям здоровья.

Научно доказано: при недосыпании способность запоминать информацию у человека снижается на 50 процентов.

По статистике, 41 процент людей в возрасте от 20 до 30 лет в России страдает избыточной - то есть патологической - дневной сонливостью.

Как можно улучшить сон? Есть несколько несложных правил. Во-первых, долой любые гаджеты, компьютеры и другие экраны - хотя бы за пару часов до сна. Потому что свет, который попадает на сетчатку глаза, препятствует нормальной выработке мелатонина - "гормона ночи".

- Если человек активно пользуется гаджетами вечером, ему сложно уснуть, ему тяжело вставать. Родители школьников должны это понимать и контролировать, - говорит Александр Калинкин. - Во-вторых, если ребенок ходит на тренировки, в спортивные секции, то лучше по возможности организовать их в первой половине дня. Нельзя переедать на ночь и нельзя ложиться голодным. При этом некоторые продукты способствуют лучшему сну, потому что содержат триптофан - аминокислоту "хорошего настроения". Среди них орехи, сыры и другие молочные продукты.

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