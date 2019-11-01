Внимание: кожа этого не любит!

Женщины давно научились заботиться о коже лица. Они знают массу приемов, как выглядеть молодой в любом возрасте. Но некоторые привычки, о которых даже не подозревают представительницы прекрасного пола, могут дать обратный эффект и состарить кожу. Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский рассказал "РГ" о том, почему ночной крем, патчи и умывание могут привести к неприятным последствиям на лице.
Не все рекламируемые средства для лица действительно полезны
Среди самых главных вредных привычек врач назвал частое умывание. Эта процедура обезвоживает кожу. Кожное сало не только природный увлажнитель, но и весьма эффективный щит от бактерий. Если умываться слишком часто, коже будет нанесен серьезный вред.
Гидрогелевые патчи тоже могут стать источником проблем для кожи. Женщины используют их, чтобы убрать мелкие морщинки под глазами. В действительности патчи не омолаживают кожу, а морщинки исчезают за счет микроотека. Патчи увлажняют кожу и препятствуют испарению влаги, создавая таким образом микроотек. Постоянное использование этого средства может привести к еще большему появлению морщин.
Кстати, такой же принцип действия у патчей от темных кругов. Только здесь эффект достигается за счет немного иного преломления света сильно увлажненной кожи.
Если девушка привыкла использовать косметику прямо перед сном, она тоже рискует состарить свою кожу. Дело в том, что ночные кремы также создают микроотек. Они препятствуют испарению влаги, кожа отекает и растягивается. Эффект не будет заметен за одну ночь, но с течением времени кожа все-таки покроется морщинками. И виноват в этом будет ночной крем, который использовали непосредственно перед сном.
Правильнее намазаться кремом за 3-4 часа до сна. А если вы забыли это сделать, то и жалеть не о чем. Воспользуетесь им в следующий раз.
Большой вред может принести косметика в раннем возрасте. Сегодня девочки с 12 лет считают возможным пользоваться декоративной косметикой, умываются с тонизирующими и увлажняющими средствами. Косметолог Алексей Едемский предупреждает, что это может привести к образованию акне и к преждевременному старению кожи.
Появление морщин с большой вероятностью вызовут и уколы красоты, сделанные в ранней юности. Особенно инъекции гиалуроновой кислоты. В этом случае организм может перестать в достаточном количестве вырабатывать собственную гиалуроновую кислоту. Со временем кожа будет постоянно требовать искусственной поддержки.
Не очень полезны уколы ботулотоксина. Этот препарат может прекратить свое действие, так как организм выработает к нему иммунитет. Ботулотоксин требует тщательного соблюдения инструкции, а это значит, что чаще одного раза в три месяца эти инъекции применять не следует.
Врачи советуют применять такие мощные антивозрастные средства не раньше 27 лет.
И еще одна весьма вредная привычка - использование лазерной шлифовки, пилингов и скрабов. Все это истончает кожу и приводит к ее сверхчувствительности. Такие травмирующие процедуры могут спровоцировать появление пигментных пятен и куперозу.
Настоящую пользу может принести отказ от сахара. Сахар изменяет структуру коллагена, и собственный организм перестает его "узнавать". В результате, "старый" коллаген накапливается и не позволяет образоваться новому.
Кроме того, сахар оказывает влияние на кожное сало. Его вязкость повышается, оно закупоривает сальные железы, что и приводит к воспалениям на коже.
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