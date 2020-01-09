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В бассейн без справки? Не тут-то было...
|По инф. "Российской газеты"
|09 Января 2020 г.
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Корреспонденты
Так нужны ли справки в бассейн? Мнения разделились. А вы как считате?
Ведомство даже в суде доказало администрации одного из бассейнов, что взрослый человек (от 12 лет и старше) не обязан предоставлять справку в бассейн о здоровье. Верховный суд подтвердил решение судов, вставших на сторону потребителя.
Мнения читателей разделились на категоричные "за" и "против". "Как так, в бассейне за день бывают сотни людей, особенно в праздники, и с отменой медицинских справок, они станут рассадниками заразы", - говорят одни. "Но ведь в бассейнах при отелях, в фитнес-центрах, загородных клубах и многочисленных термах заключения от врача никто никогда и не требовал. А при желании, купить можно любую справку", - парируют другие.
На Среднем Урале единого понимания санитарных норм для посещения бассейнов, как оказалось, нет. В большинство спортивных учреждений взрослых пускают без справок, ссылаясь на действующие СанПиНы. "Каждые четыре часа делаем лабораторный анализ воды, еще у нас есть робот-пылесос, который по ночам чистит бассейн под водой", - пояснили в одном из спорткомплексов Екатеринбурга.
А вот в бассейне "Дворец молодежи" справки требуют до сих пор: от терапевта и дерматолога. Пройти специалистов можно на месте, стоимость услуги -100 рублей, заключение действительно в течение трех месяцев.
Никто, правда, не поручится, что за эти три месяца человек ничем не заразится. Впрочем, многие из посетителей считают, что справки все же нужны: лучше перестраховаться, чем потом бегать по врачам.
В спортивно-оздоровительных комплексах Иркутска тоже по-прежнему требуют медицинские заключения. "Никаких распоряжений об отмене справок нам не поступало!" - отрезала администратор "Изумруда".
Аналогичная картина в ВСК "Солнечный" - здесь тоже справка строго обязательна. А в оздоровительном центре Шелехова каждого посетителя перед погружением в бассейн осматривает штатный врач. Услуга платная - к стоимости сеанса придется доплатить 200 рублей.
Во время новогодних каникул не удалось корреспонденту "РГ" поплавать в бассейне дворца спорта и в подмосковном Пушкино. "У нас нет медика, который бы осматривал посетителей. Нужна лицензия. Если вы хотите, чтобы здесь грязь была - пожалуйста!" - отрезал администратор.
Пока споры вокруг справок в бассейны не утихают, аквапарки во всем мире и Белгородской области в частности работают даже без намека на подобные требования.
Так что в какой бассейн идти - со справками или без них - решать самим посетителям. Выбор у них есть.
Мнение специалиста
Тамара Бардаева, врач-эпидемиолог:
- В водной среде могут жить многие вирусы и бактерии, опасные для человека. И посещая бассейн, можно заразиться чем угодно - от вируса папилломы до гепатита А. Отмена медицинских справок, безусловно, увеличивает риск инфицирования.
Бороться с распространением инфекций в бассейнах дополнительным хлорированием воды бессмысленно - микроорганизмы быстро мутируют, приспосабливаясь к новым условиям. Единственный эффективный метод - постоянный контроль качества воды, регулярные пробы. Плюс осмотр врачом посетителей бассейна перед погружением в воду. Разумеется, кишечную инфекцию таким образом не выявить, однако микоз или чесотку опытный врач-дерматолог видит невооруженным глазом.
Вместе с тем я далека от мысли, что из-за отмены справок бассейны станут "рассадниками заразы". Требования к качеству воды в бассейнах достаточно жесткие, и насколько я знаю, никаких изменений в этом плане не предвидится.
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