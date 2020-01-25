Увлажнитель - штука хорошая, но только если пользоваться правильно

Увлажнители воздуха для дома могут навредить здоровью, сообщает "РГ" .

С сухим воздухом в квартире можно бороться разными методами

Домашние увлажнители воздуха могут принести не только пользу, но и вред. О том, как этого не допустить, рассказала пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова, которая дала рекомендации о безопасном использовании приборов.

По словам врача, прежде всего, нужно следить за качеством воды в увлажнителе. Если она загрязнена, то выходящий из прибора пар будет вредить человеку, который его вдыхает.

Отсюда возможно множество проблем - с дыхательными путями, аллергические, появятся головные боли, обострятся хронические недуги.

Если регулярно обновлять в приборе воду на чистую, устройство принесет пользу организму, а не вред.

Кстати, при его выборе медик советует предпочесть более дорогие модели с гигрометром (датчик влажности воздуха).

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