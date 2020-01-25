ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Увлажнитель - штука хорошая, но только если пользоваться правильно
По инф. "Российской газеты"   
25 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

allerg

Увлажнители воздуха для дома могут навредить здоровью, сообщает "РГ".

Увлажнитель - штука хорошая, но только если пользоваться правильно

С сухим воздухом в квартире можно бороться разными методами

Домашние увлажнители воздуха могут принести не только пользу, но и вред. О том, как этого не допустить, рассказала пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова, которая дала рекомендации о безопасном использовании приборов.

По словам врача, прежде всего, нужно следить за качеством воды в увлажнителе. Если она загрязнена, то выходящий из прибора пар будет вредить человеку, который его вдыхает.

Отсюда возможно множество проблем - с дыхательными путями, аллергические, появятся головные боли, обострятся хронические недуги.

Если регулярно обновлять в приборе воду на чистую, устройство принесет пользу организму, а не вред.

Кстати, при его выборе медик советует предпочесть более дорогие модели с гигрометром (датчик влажности воздуха).

 

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ? Все новости о здоровьеБолезни сердечно - сосудистой системыБолезни органов дыхания Болезни желудочно-кишечного тракта Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ Болезни мочевыделительной системы Болезни костно-мышечной системы Мужское здоровье Женское здоровье Глазные болезни ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») Болезни нервной системы Инфекционные и паразитарные болезни Травмы, отравления Детское здоровье Народная и нетрадиционная медицина Здоровое питание Полезные советы Секс в пожилом возрасте Долголетие Книги о здоровье Гимнастика для пожилых
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 