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Ухоженные и здоровые ноги - это просто
Агнесса ЛИ   
24 Апреля 2019 г.
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Поскольку ступни далеко не всегда на виду, то порой мы преступно пренебрегаем заботой о них. И спохватываемся только, когда наступает сезон открытой обуви или, что гораздо хуже, появляются проблемы.

К слову, натоптыши и сухие мозоли, по статистике, гораздо чаще донимают женщин, чем мужчин. Выводы простые: основная причина – неудобная обувь, часто на высоком каблуке.

Есть простые правила по уходу за ногами.

уход за ногами

1. Чистота. Ноги нужно мыть ежедневно, не ходить босиком по сомнительным поверхностям. Это защитит от заражения грибком и прочих инфекций. Хороший педикюр – это не только эстетическая процедура, но и гигиеническая, не стоит им пренебрегать.

2. Удобная и качественная обувь – залог здоровых и красивых ног. Натоптыши и сухие мозоли, по статистике, гораздо чаще донимают женщин, чем мужчин. Выводы простые: основная причина – неудобная обувь, часто на высоком каблуке и с тонкой подошвой. Такие повреждения появляются в тех местах, которые постоянно травмируются, например, неравномерным давлением на стопу. Если вы обнаружили такие проблемы, нужно начинать лечение. Сейчас это возможно даже в домашних условиях с помощью САЛИПОДА - пластыря, который помогает избавляться от натоптышей. Достаточно купить в аптеке подходящий пластырь и действовать по инструкции. Если проблему не решить своевременно, наросты будут увеличиваться, станут плотными и толстыми. И это уже не просто некрасиво. Ходить будет почти невозможно, и часто в таких случаях уже нужна помощь врача для удаления натоптыша. Более того, такие наросты очень сухие, поэтому могут трескаться, кровоточить и инфицироваться.

Для профилактики натоптышей и мозолей, помимо прочих рекомендаций, нужно использовать специальные силиконовые вкладыши, которые снимают нагрузку с уязвимых мест.

3. Здоровье.

Проверяйте уровень сахара в крови, так как диабет – частая причина серьёзных проблем с кожей ступней. Особенно важно это делать в следующих случаях:
- среди родственников есть больные диабетом
- возраст старше 40 лет
- на ногах легко появляются ранки и трещины и подолгу не заживают.

Следите за питанием. Сухость кожи на ногах может быть связана с дефицитом жиров и/или витаминов А, Е или группы В в организме.

Пейте достаточно жидкости. Обезвоживание тоже может быть причиной сухости и трещин.
Следите за весом и кровообращением. Лишний вес крайне негативно влияет на состояние ног, увеличивая давление. А для улучшения кровообращения нужно регулярно делать самомассаж, контрастные обливания, а также ходить, желательно босиком. Особенно всё вышеперечисленное необходимо тем, кто большую часть времени проводит сидя.

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