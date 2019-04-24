Ухоженные и здоровые ноги - это просто

Поскольку ступни далеко не всегда на виду, то порой мы преступно пренебрегаем заботой о них. И спохватываемся только, когда наступает сезон открытой обуви или, что гораздо хуже, появляются проблемы.
К слову, натоптыши и сухие мозоли, по статистике, гораздо чаще донимают женщин, чем мужчин. Выводы простые: основная причина – неудобная обувь, часто на высоком каблуке.
Есть простые правила по уходу за ногами.
1. Чистота. Ноги нужно мыть ежедневно, не ходить босиком по сомнительным поверхностям. Это защитит от заражения грибком и прочих инфекций. Хороший педикюр – это не только эстетическая процедура, но и гигиеническая, не стоит им пренебрегать.
2. Удобная и качественная обувь – залог здоровых и красивых ног. Натоптыши и сухие мозоли, по статистике, гораздо чаще донимают женщин, чем мужчин. Выводы простые: основная причина – неудобная обувь, часто на высоком каблуке и с тонкой подошвой. Такие повреждения появляются в тех местах, которые постоянно травмируются, например, неравномерным давлением на стопу. Если вы обнаружили такие проблемы, нужно начинать лечение. Сейчас это возможно даже в домашних условиях с помощью САЛИПОДА - пластыря, который помогает избавляться от натоптышей. Достаточно купить в аптеке подходящий пластырь и действовать по инструкции. Если проблему не решить своевременно, наросты будут увеличиваться, станут плотными и толстыми. И это уже не просто некрасиво. Ходить будет почти невозможно, и часто в таких случаях уже нужна помощь врача для удаления натоптыша. Более того, такие наросты очень сухие, поэтому могут трескаться, кровоточить и инфицироваться.
Для профилактики натоптышей и мозолей, помимо прочих рекомендаций, нужно использовать специальные силиконовые вкладыши, которые снимают нагрузку с уязвимых мест.
3. Здоровье.
Проверяйте уровень сахара в крови, так как диабет – частая причина серьёзных проблем с кожей ступней. Особенно важно это делать в следующих случаях:
- среди родственников есть больные диабетом
- возраст старше 40 лет
- на ногах легко появляются ранки и трещины и подолгу не заживают.
Следите за питанием. Сухость кожи на ногах может быть связана с дефицитом жиров и/или витаминов А, Е или группы В в организме.
Пейте достаточно жидкости. Обезвоживание тоже может быть причиной сухости и трещин.
Следите за весом и кровообращением. Лишний вес крайне негативно влияет на состояние ног, увеличивая давление. А для улучшения кровообращения нужно регулярно делать самомассаж, контрастные обливания, а также ходить, желательно босиком. Особенно всё вышеперечисленное необходимо тем, кто большую часть времени проводит сидя.
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