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Ученые: употребляя куриное мясо, можно улучшить память
Агнесса Ли   
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Американские ученые рассказали интересный факт: если часто употреблять мясо курицы и другую пищу с холином (витамином из группы B), можно улучшить память и даже притормозить процессы старения в головном мозге.

 

 

Выводы о связи между памятью и рационом ученые сделали на основе множества данных и нескольких медицинских исследований. Оказалось, у людей, постоянно употреблявших богатую холином пищу (печенку, яйца, мясо куриц, молоко, морскую рыбу и бобы), реже отмечается гиперинтенсивность белого вещества, способная вызывать инсульт или слабоумие. Результаты тестов на память у этой группы тоже оказались значительно лучше, чем у остальных. Вообще, акцент хочется сделать все-таки на курином мясе, как одном из наиболее доступном сегодня продукте для людей любого уровня дохода. Еще и потому, что помимо холина, оно низкокалорийно и содержит аминокислоты, белки, макро- и микроэлементы (калий, железо, фосфор, цинк), витамины А, В, С, Е, РР, а также глютамин, который помогает наращивать мышечную массу без вреда для здоровья. Кроме того, в мясе кур почти не содержится углеводов, что делает его диетическим продуктом в рационе людей, страдающих нарушениями обменных процессов или избыточным весом.

В чем еще заключается польза куриных продуктов? Полунасыщенные кислоты, коих много в птичьем мясе, оказывают профилактический эффект при некоторых заболеваниях, например, инфарктах, ишемической болезни, инсультах. Витамины группы В способствуют активизации обменных процессов, укреплению волос и ногтей, благотворны при депрессивном состоянии и бессоннице. Белок способствует быстрому усвоению пищи, а потому мясо кур хорошо подойдет для людей, имеющих проблемы с желудком, страдающим подагрой и полиартритом. Даже на иммунную систему курятина оказывает благотворное влияние (ученые доказали, что у людей, чаще употребляющих курицу, чем свинину или говядину, реже возникают простудные заболевания). Пожилым людям рекомендуют курицу для снижения риска развития атеросклероза и в качестве дополнительного источника витамина Е, препятствующего процессам старения.

  • Кстати, следует отметить, что наибольшей пользой обладает именно качественное мясо, домашнее либо произведенное на фабриках, но с наименьшим применением различных стимуляторов и добавок. В столичном регионе, например, есть достаточно много птицефабрик, поставляющих куриное мясо: Истрапродукт, АПК Атяшево, Мираторг, Белая птица, ГК «Ситно», АПК «Михайловский» и другие. Среди них особо хочется выделить продукцию предприятия «Истрапродукт», которое уже более 13 лет поставляет в магазины филе грудки оптом, предлагая качественное куриное мясо и оптимальную ценовую политику. Кроме того, нужно помнить, полезно только отварное мясо кур, а вот жареное или копченое – вредно, равно как очень вредна шкурка птицы.

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