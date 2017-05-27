Ученые обнаружили новую причину бессонницы

Повышение температуры воздуха в ночное время отрицательно сказывается на качестве сна, сокращая его. Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на Калифорнийский университет в Сан-Диего (США), сообщает "Российская газета".
От чего зависит качество сна?
К многочисленным причинам плохого сна ученые добавили еще одну
В исследовании, длившемся в течение девяти лет, приняли участие 765 тысяч американцев. Ученые сравнивали данные людей о бессонных ночах с наблюдениями за температурой воздуха, предоставленными Национальным центром экологической информации.
По словам сотрудника Калифорнийского университета в Сан-Диего Ника Обрадовича, аномальное повышение температуры в ночное время всего на один градус по Цельсию приводит к тому, что в месяц на каждые 100 человек приходится три бессонные ночи.
Если представить, что "скачки" температуры будут наблюдаться ежедневно в течение месяца, то можно говорить уже о девяти миллионах ночей с недостаточным сном за аналогичный период. По оценкам ученых, если так пойдет и дальше, то к 2050 году "тревожные" показатели могут вырасти в два раза.
Причем с возрастом зависимость сна от температуры воздуха усиливается. Так, люди в возрасте 65 лет и старше в два раза больше страдают от проблем со сном, чем молодежь.
- Негативный эффект теплых ночей чаще всего, что очевидно, наблюдается летом. Можно предположить, что в теплых странах люди сильнее страдают от проблем со сном. Так ли это, станет известно после ряда дополнительных исследований, - заключил Ник Обрадович.
Специалисты напоминают, что недостаточный сон делает человека более восприимчивым к заболеваниям, а также негативно сказывается на психологическом состоянии. Основные симптомы недосыпа - плохое настроение, вялость, тревожность.
Справка "РГ"
Согласно имеющимся данным, оптимальное время сна для взрослого человека составляет примерно 7-8 часов в сутки. При этом медики уверяют, что переизбыток сна, также как и недосып, опасен для здоровья.
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