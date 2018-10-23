Ученые доказали: юмор - универсальный способ решения многих проблем

"Австралийские ученые выяснили, что смех - это действительно лучшее лекарство для того, чтобы справиться с рабочими буднями", - сообщает Kurier. По мнению ученых юмор - лучший ответ раздражающему руководству и стрессу на работе.

Во время эксперимента, проведенного под руководством Дэвида Ченга из колледжа бизнеса и экономики при Австралийском национальном университете, была смоделирована ситуация, когда на испытуемых агрессивно кричал кто-то из коллег. Затем им показывали веселое либо невеселое видео. Ученые пришли к выводу: "Юмор улучшает психологическое самочувствие жертвы, придавая ей новое ощущение силы. (...) Агрессия на рабочем месте, например, крик, заставляет человека, подвергшегося атаке, чувствовать себя униженным. Юмор, очевидно, может противодействовать этому чувству и придавать новые силы".

"Другое исследование Ченга показывает, что юмор также может повышать продуктивность. В исследовании, проведенном в 2015 году, участники должны были выполнять скучные повторяющиеся задания (отвечать на простые математические вопросы). Спустя определенное время испытуемые делали 10-минутный перерыв. Участники одной из групп смотрели во время перерыва веселые видео", - говорится в статье.

"После паузы мы сказали людям, что они могут прекратить работу в любое время, и измерили, как долго они продолжали работать. (...) Группа, смотревшая веселые видео, работала в два раза дольше и так же качественно", - передает Kurier слова исследователя.

Перевод Inopressa.ru

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