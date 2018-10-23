Ученые доказали: юмор - универсальный способ решения многих проблем

"Австралийские ученые выяснили, что смех - это действительно лучшее лекарство для того, чтобы справиться с рабочими буднями", - сообщает Kurier. По мнению ученых юмор - лучший ответ раздражающему руководству и стрессу на работе.
Во время эксперимента, проведенного под руководством Дэвида Ченга из колледжа бизнеса и экономики при Австралийском национальном университете, была смоделирована ситуация, когда на испытуемых агрессивно кричал кто-то из коллег. Затем им показывали веселое либо невеселое видео. Ученые пришли к выводу: "Юмор улучшает психологическое самочувствие жертвы, придавая ей новое ощущение силы. (...) Агрессия на рабочем месте, например, крик, заставляет человека, подвергшегося атаке, чувствовать себя униженным. Юмор, очевидно, может противодействовать этому чувству и придавать новые силы".
"Другое исследование Ченга показывает, что юмор также может повышать продуктивность. В исследовании, проведенном в 2015 году, участники должны были выполнять скучные повторяющиеся задания (отвечать на простые математические вопросы). Спустя определенное время испытуемые делали 10-минутный перерыв. Участники одной из групп смотрели во время перерыва веселые видео", - говорится в статье.
"После паузы мы сказали людям, что они могут прекратить работу в любое время, и измерили, как долго они продолжали работать. (...) Группа, смотревшая веселые видео, работала в два раза дольше и так же качественно", - передает Kurier слова исследователя.
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или и...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».