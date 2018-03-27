"Центр здоровой Молодёжи" в Сочи: помощь зависимым и их близким

Алкоголизм всё ещё лидирует среди других видов зависимости. И эта проблема существует в любом российском городе. Поэтому важно понимать, куда можно обратиться за помощью.
Например, в Сочи зависимым и их близким помогают врачи «Центра Здоровой Молодёжи», познакомиться с деятельностью которого можно, пройдя по ссылке http://czm-sochi.su/lechenie/lechenie-alkogolizma/.
В реабилитационном центре работают врачи разных профилей: наркологи, терапевты и психиатры. Они окажут помощь не только в лечении, но и в подготовке к нему: снимут запой, в том числе и на дому, окажут психологическую помощь, чтобы убедить алкоголика начать лечение.
Чтобы вызвать врача на дом или записаться на бесплатную анонимную консультацию нужно позвонить по телефонам +7 (988) 354 84 04 и +7 (862) 225 87 07.
Одно из важных направлений работы центра – оказание помощи родным и близким зависимого ( алкоголика, игромана, наркомана). Ведь родители и другие родственники такого человека оказываются в положении созависимых. Их жизнь рушится, они чувствуют стыд, тратят свою жизнь и здоровье, чтобы «спасти» алкоголика или наркомана, думая, что помогают ему. И чаще всего они не знают куда обратиться. Созависимость не просто делает людей несчастными, она гораздо опаснее. Созависимым обязательно нужна помощь и лечение, поэтому в сочинском «Центре Здоровой Молодёжи» есть группы для созависимых родственников.
Вопросы и ответы
Чем отличается пьянство от алкоголизма?
Бытовое пьянство – это вредная привычка, а алкоголизм – химическая зависимость, при которой человек не может контролировать дозы алкоголя и сам бросить пить он тоже не в состоянии.
Алкоголь может сопровождать человека всю жизнь, но при этом дозы не повышаются, как и частота употребления. Как заметить, что человек превращается в алкоголика? Дозы спиртного увеличиваются, поводов выпить становится все больше, качество алкоголя становится не важно. Кроме того, исчезает защитная реакция на превышение дозы алкоголя, развивается привыкание. Алкоголику становится плохо без спиртного.
Что такое детский алкоголизм?
Дети и алкоголь – казалось бы, несовместимые вещи. Но, к сожалению, детский и подростковый алкоголизм очень распространён.
В России детский алкоголизм становится проблемой: количество 13-14 –летних алкоголиков постоянно увеличивается. Начинается обычно все с пробы спиртного примерно в 10-летнем возрасте, иногда с согласия «демократичных» родителей. Детский организм очень восприимчив к токсическим веществам, поэтому деградация личности происходит буквально в течение года.
Вылечить детский алкоголизм практически невозможно, так как химическая зависимость формируется очень быстро. Поэтому важно заметить проблему на самых ранних стадиях.
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Усталость без причины — признак астении
Астения – это нервно-психическая слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Астения является стержневым или сквозным синдромом при многих болезнях. Она может быть как дебютом (начальным проявлением), ...
Что делать, если пазухи воспалились?
Не смотря на все достижения медицины, разработанные методики и изобретенные препараты, лечение гайморита может длиться месяцами. А некоторые люди не могут побороть гайморит годами. Лучше гайморитом не болеть...
Холодное уксусное обёртывание
Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обёртывания можно в лю...
Физзарядка от академика Амосова
Старение - сложный многообразный процесс, зависящий не только от биологических причин, но и от социальных условий жизни, которые определяют материально-бытовые факторы, условия окружающей среды на производств...