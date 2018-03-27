"Центр здоровой Молодёжи" в Сочи: помощь зависимым и их близким

Алкоголизм всё ещё лидирует среди других видов зависимости. И эта проблема существует в любом российском городе. Поэтому важно понимать, куда можно обратиться за помощью.

Например, в Сочи зависимым и их близким помогают врачи «Центра Здоровой Молодёжи», познакомиться с деятельностью которого можно, пройдя по ссылке http://czm-sochi.su/lechenie/lechenie-alkogolizma/.

В реабилитационном центре работают врачи разных профилей: наркологи, терапевты и психиатры. Они окажут помощь не только в лечении, но и в подготовке к нему: снимут запой, в том числе и на дому, окажут психологическую помощь, чтобы убедить алкоголика начать лечение.

Чтобы вызвать врача на дом или записаться на бесплатную анонимную консультацию нужно позвонить по телефонам +7 (988) 354 84 04 и +7 (862) 225 87 07.

Одно из важных направлений работы центра – оказание помощи родным и близким зависимого ( алкоголика, игромана, наркомана). Ведь родители и другие родственники такого человека оказываются в положении созависимых. Их жизнь рушится, они чувствуют стыд, тратят свою жизнь и здоровье, чтобы «спасти» алкоголика или наркомана, думая, что помогают ему. И чаще всего они не знают куда обратиться. Созависимость не просто делает людей несчастными, она гораздо опаснее. Созависимым обязательно нужна помощь и лечение, поэтому в сочинском «Центре Здоровой Молодёжи» есть группы для созависимых родственников.

Вопросы и ответы

Чем отличается пьянство от алкоголизма?

Бытовое пьянство – это вредная привычка, а алкоголизм – химическая зависимость, при которой человек не может контролировать дозы алкоголя и сам бросить пить он тоже не в состоянии.

Алкоголь может сопровождать человека всю жизнь, но при этом дозы не повышаются, как и частота употребления. Как заметить, что человек превращается в алкоголика? Дозы спиртного увеличиваются, поводов выпить становится все больше, качество алкоголя становится не важно. Кроме того, исчезает защитная реакция на превышение дозы алкоголя, развивается привыкание. Алкоголику становится плохо без спиртного.

Что такое детский алкоголизм?

Дети и алкоголь – казалось бы, несовместимые вещи. Но, к сожалению, детский и подростковый алкоголизм очень распространён.

В России детский алкоголизм становится проблемой: количество 13-14 –летних алкоголиков постоянно увеличивается. Начинается обычно все с пробы спиртного примерно в 10-летнем возрасте, иногда с согласия «демократичных» родителей. Детский организм очень восприимчив к токсическим веществам, поэтому деградация личности происходит буквально в течение года.

Вылечить детский алкоголизм практически невозможно, так как химическая зависимость формируется очень быстро. Поэтому важно заметить проблему на самых ранних стадиях.

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