Центр ГлобалМед - комплексный подход к оздоровлению

Своим здоровьем лучше заниматься не от случая к случаю, а регулярно, и тогда оно не точно подведет.

Именно регулярность и комплексный подход предлагает GlobalMed - многопрофильная сеть оздоровительных центров, где люди могут улучшить своё здоровье, а значит и повысить качество жизни в целом. Пять центров ГлобалМед работает в Москве и один в Екатеринбурге. Все они оснащены необходимым оборудованием для диагностики и лечения и работают по единым стандартам. Весь персонал проходит обучение и курсы повышения квалификации по международным программам.

Лечение в центре начинается с первичной бесплатной диагностики и консультации пациента. Чтобы записаться на бесплатную диагностику и консультацию, достаточно оставить заявку на сайте globalmedclub.ru. После этого вам обязательно перезвонят и согласуют удобное время и дату.

Особенность работы ГлобалМед в том, что пациенту предлагают комплексные оздоровительные или профилактические программы. После сбора анамнеза и первичной диагностики составляется индивидуальный план лечения с перечислением всех необходимых анализов и процедур, с указанием времени и периодичности их прохождения. Если пациента все устраивает, то он оплачивает программу и приступает к лечению.

Такой подход уже многократно подтвердил свою эффективность, в том числе и многочисленными отзывами довольных клиентов. Ведь комплексное лечение, проведенное в определенные сроки даст гораздо более высокие результаты, чем разрозненные отдельные процедуры.

Кроме того, часто люди склонны бросать начатое лечение в силу разных причин: время, финансы, нежелание каждый раз заново записываться на какую-то манипуляцию. В результате болезнь может перейти в запущенную стадию, и лечение потребует гораздо больших денег и сил.

В данном случае, так как программа оплачивается сразу и составляется определенное расписание, гарантия того, что пациент пройдет все лечение, практически стопроцентная.

С какими проблемами можно обращаться в ГлобалМед?

Это болезни спины и суставов, варикозное расширение вен, проблемы с печенью, нервные заболевания.

Если хочется улучшить внешность, то для этого в центре также есть все условия: для пациентов есть программы по коррекции фигуры и снижению веса, консультирует диетолог, косметолог и трихолог.

Есть и еще одно важное и несомненное преимущество клиники: это формы оплаты. Если нет возможности оплатить лечение сразу, то можно оформить рассрочку или кредит на медицинские услуги в одном из банков, с которыми сотрудничает центр.

Кредитование позволит не экономить на необходимом лечении и начать его сразу. А оформить кредит на лечение можно прямо в медицинском центре.

В ГлобалМед пациентам компенсируют оплаченные банку проценты, предоставляя дополнительные процедуры на эту сумму.

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