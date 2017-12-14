Техники самовнушения для улучшения здоровья

Образы, создаваемые с помощью воображения, помогают больному человеку преодолеть тревоги и страх, а вместе с ними и сам недуг. Известный психотерапевт, радиоведущий и писатель Александр ДАНИЛИН на страницах журнала "60 лет - не возраст" знакомит читателей с методиками визуализации здоровья.

Все в голове: самовнушение и визуализация здоровья

Больному человеку свойственно состояние тревоги, страх неизвестности, который вызывает изматывающее напряжение. Вместе с тем это продолжается до тех пор, пока вы не познакомитесь со своим внутренним «Я». Стоит вам довериться своему истинному, неизменному «Я», необходимые решения появятся сами собой.

Самовнушение - мощный инструмент для улучшения здоровья и самочувствия

Опытом доверия своему внутреннему «Я» является расслабление. К примеру, вот упражнение, которое можно использовать, когда вы боитесь, что ваше состояние выйдет из-под контроля.

Поплавок в океане

Вообразите, что вы маленький поплавок в огромном океане... У вас нет цели, компаса, карт, руля, весел...

Вы движетесь туда, куда несет вас ветер и океанские волны...

Большая волна может на некоторое время накрыть вас, но вы вновь выныриваете на поверхность...

Попытайтесь ощутить эти толчки и выныривания. Почувствуйте, что волна держит вас, как кровать или кресло.

Ощутите движение волны... тепло солнца... капли дождя... подушку моря под вами, поддерживающую вас...

Какие еще ощущения возникают у вас, когда вы представляете себя маленьким поплавком в большом океане?

Обратите внимание: поплавок доверяет волнам и поэтому никогда не устает. Доверие и легкость являются именно теми свойствами, которые позволяют поплавку никогда не тонуть.

Наш небольшой опыт визуализации доказывает: с помощью воображения мы можем изменить свое настроение.

Вспомнить чувство радости

Если вы чувствуете себя подавленным и усталым, то вообразите, как бы вы чувствовали себя и как бы выглядело все вокруг, если бы вы были жизнерадостны...Секрет здесь прост: нужно вспоминать детали.

Вспомните в подробностях окружающий мир, когда вы радовались. Вспомните свой радостный взгляд на деревья, траву, небо, обои, компьютер, настольную лампу.

Припомните свое тело в минуты радости. Ощутите, как чувствовали себя мышцы.

Попробуйте принять позу радости. Сделайте радостные жесты.

Вообразите, каким бы вы были, если бы были полны сил. Найдите в себе ту часть тела, которая никогда не устает. К примеру, мой левый локоть никогда не чувствует себя усталым. Сконцентрируйтесь на локте точно так же, как вы концентрировались на дыхании.

Попробуйте представить себе, что состояние вашего локтя расширяется и охватывает все ваше тело...

Вообразите себя активным и энергичным.

Что вы делали бы, если бы были активным и энергичным? Что бы вы чувствовали?

Просто помечтайте об этом...

И вообще, старайтесь находить в себе «антонимы чувств».

Какое чувство в человеке противоположно чувству обиды?

Скорее всего, чувство благодарности.

Если вы обижены на кого-нибудь, в связи, например, с недостатком внимания, попробуйте испытать чувство благодарности.

Вспомните, в какой цвет благодарность окрашивает внешний мир. Вспомните в деталях, как чувствует себя ваше тело, когда вы ощущаете благодарность.

Подлинная поддержка каждого из нас может быть только внутри нас самих. Опорой для человека является только его собственная уверенность в себе. А уверенность – это знание о наличии в себе вечного и неизменного «Я», которое является частью имплицитного порядка Вселенной.

Светящийся шар

Следующее упражнение можно использовать, когда вы ощущаете слабость или упадок энергии. Оно основано на опыте нашего общения со светящимся шаром.

Вообразите перед собой светящийся шар. Он согревает вас, дает вам энергию.

Постарайтесь ощутить, что источник энергии находится перед вами.

Вдохните ее. Представьте такой же источник энергии за своей спиной. Почувствуйте, как волны энергии скользят вниз и вверх по вашей спине.

Поместите источник энергии справа. Ощутите воздействие энергии на правую половину тела.

Поместите источник энергии слева. Ощутите воздействие энергии на левую половину тела.

Вообразите источник энергии над собой. Ощутите, как энергия воздействует на голову.

Теперь источник энергии находится у вас под ногами. Вы парите в воздухе над ним.

Почувствуйте, как наполняются энергией ступни ваших ног, а потом энергия поднимается выше и распространяется по всему телу.

Пользоваться таким эффективным источником только для себя неинтересно.

Представьте, что вы посылаете энергию знакомому вам человеку...А теперь другому...

Теперь пошлите энергию большому количеству людей одновременно: всей своей семье, своим друзьям и знакомым.

Сравните, какое из ощущений принесло вам больше радости: когда вы сами купались в лучах энергии или когда посылали эту энергию близким.

На следующий день поинтересуйтесь у людей, которым вы посылали энергию, что они чувствовали, когда вы проделывали это упражнение?

Порядок в доме

Если вы правильно выполняли приведенные здесь и в предыдущих главах упражнения, вам уже давно хочется встать и начать приводить в порядок запущенное, если не заросшее, домашнее хозяйство. Ведь дом является самым достоверным образом состояния нашего «Я» и самым достоверным выражением хозяина этого дома к самому себе.

Если вы сейчас печально оглядываете собственную квартиру и не знаете, за что браться в первую очередь, то здесь вам может помочь изначальное существование порядка в глубине вашей души.

Закройте глаза и представьте себе, что вы совершаете прогулку по территории большого замка.

Вы видите высокую каменную стену, увитую плющом, в которой находится деревянная дверь.

Откройте ее и войдите. Вы окажетесь в старом заброшенном саду.

Когда-то это был прекрасный сад, однако уже давно за ним никто не ухаживает. Растения так разрослись, и все настолько заросло травой, что не видно земли и трудно различить тропинки.

Вообразите, что вы, начав с той части сада, в которой оказались, пропалываете сорняки, подрезаете ветки, выкашиваете траву, пересаживаете деревья, окапываете, поливаете их... Вы делаете все, чтобы вернуть саду прежний вид....

Через некоторое время остановитесь и сравните ту часть сада, где вы уже поработали, с той, которую вы еще не трогали.

Теперь обратите внимание: на очищенных вами тропинках или около приведенной в порядок клумбы лежат какие-то вещи или стоят предметы мебели из вашего дома.

Эти вещи и предметы являются приметами той части вашей квартиры или дома, с которой вам лучше всего начать приводить свое жилье в порядок.перекрыть заново крышу.

Абсолютно то же самое относится к приведению в порядок дел. Под деревьями, на клумбе или на лавочке вашего внутреннего сада вы обнаружите именно те бумаги, книги, отчеты или счета, за которые вам нужно взяться в первую очередь.

Какие еще чувства больного человека нуждаются в поддержке?

Конечно, это ощущения беззащитности и уязвимости, тесно связанные с уже знакомым нам отсутствием поддержки, «покинутости» или просто одиночества. Для того чтобы преодолеть эти чувства в себе, нужно попробовать сделать так, чтобы свет наших душ стал снова нужен нашим близким.

Внутренняя улыбка

Что дарит нам свет, когда мы общаемся друг с другом? Что является нашим путеводным маяком? Конечно же, это наша улыбка.

А когда мы последний раз улыбались своему собственному телу?

Оно вообще заслужило от нас что-нибудь, кроме гримасы неудовлетворения? Вполне возможно, в таком отношении к телу и кроется одна из причин наших болезней.

Вы можете сами убедиться в этом от обратного. Умение улыбаться собственному телу и его внутренним органам способно подарить нам прилив энергии и резкое улучшение самочувствия. Давайте попробуем в этом убедиться.

Около минуты подышите свечой.

Достигнув концентрации на дыхании, представьте себе, что вы видите свою голову сверху, с небольшого расстояния. Осмотрите свою шевелюру, в каком бы состоянии она ни была. Обратите внимание на кожу вашей головы. Отметьте маленькие поры. Увеличьте одну из них.... Еще больше.

Теперь вы можете в нее пройти. Внутри вы будто оказываетесь в лесу. Это корни ваших волос. Подойдите к одному из них. Тепло с ним поздоровайтесь, улыбнитесь ему. Поблагодарите его за хорошую работу, благодаря которой вы обеспечены шевелюрой. Попросите его передать вашу благодарность всем остальным клеткам тела, отвечающим за рост волос.

Спуститесь вниз к обратной стороне кожи вашего лица. Поговорите с клетками кожи. Поблагодарите их за гладкость и упругость. Попросите их передать вашу благодарность всем клеткам кожи вашего тела. На прощанье широко и искренне улыбнитесь им

Теперь переместитесь в легкие. Улыбнитесь им. Заверьте клетки ваших легких в том, что вы делаете все возможное, чтобы снабжать их чистым воздухом. Похвалите их за прекрасную работу, за то, как они получают кислород для кровяного потока и очищают его от нечистот.

Теперь выйдите из легких в кровяной поток и плывите с вашей кровью, выражая свое восхищение всем красным и белым тельцам за великолепную работу по насыщению клеток тела кислородом и питанием.



Доплыв до сердца, остановитесь и снимите шляпу перед его клапанам и четырьмя камерами. Восхищенно улыбнитесь слаженности работы этого механизма. Поблагодарите его за бессменную работу по обеспечению кровяного давления и прекрасный контроль над благополучной работой крови.

Почувствуйте любовь ко всем клеткам вашего сердца.

Теперь опуститесь в желудок. Улыбнитесь удивительной химической лаборатории вашего организма. Едва ли не каждый день сюда поступает новая комбинация пищевых веществ, и тем не менее желудок всегда вырабатывает нужные пищеварительные соки для правильного производства работ. Похвалите клетки вашего желудка и железистые клетки по пути в кишечник.

Отдельный визит нанесем печени. Преданно улыбнитесь ей. Скажите клеткам печени, что вы прекрасно понимаете жизненную важность их работы для хорошего функционирования всего организма.

Теперь к почкам. Улыбнитесь каждой из них. Пожмите руки нескольким клеткам почек и попросите их передать вашу благодарность всем клеткам в этом департаменте за хорошую работу.

Подойдите к вашему позвоночнику. Улыбнитесь ему. Напомните клеткам позвоночника о том, насколько зависит от их хорошей работы вся костно-мышечная система, передайте им признательность всех костных и кроветворных клеток.

Наконец, отправляйтесь к мускулам ног.

Выразите им свое восхищение тем, как они без устали носят свою ношу. Улыбнитесь им с благодарностью. Попросите их передать вашу искреннюю благодарность всем мышечным клеткам вашего тела.

Прежде чем покинуть тело, повернитесь и улыбнитесь всем его клеткам, мысленно передав им свою любовь.

Учимся преодолевать боль

Если вы настолько овладели своим воображением, что почувствовали, насколько легче становится телу и душе после того, как вы «улыбнулись» своим внутренним органам, мы с вами, в качестве награды, можем поучиться преодолевать боль.

Посчитайте в обратном порядке от десяти до одного, ярко представляя себе каждую цифру в воображении.

Теперь представьте себе, что справа от вас стоит ведерко со льдом. В воображении положите в него правую руку и ощупайте пальцами воображаемые кубики льда.

Сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Вы почувствуете, как рука все больше немеет от холода. Продолжайте «перебирать лед» не менее трех минут.

Через три минуты скажите себе следующее: «Через секунду я открою глаза и ущипну себя за онемевшую правую руку. Это не изменит моей сконцентрированности. Затем я ущипну свою левую руку, чтобы почувствовать, есть ли разница. После этого я верну своей правой руке нормальное состояние, просто сказав вслух: «Рука в порядке». И, ущипнув ее, пойму, что к ней вернулась чувствительность».

Подчеркиваю, вы только что произнесли это себе, не открывая глаз и не совершая этих действий в реальности.

После этого вам нужно открыть глаза и в реальности ущипнуть себя за правую руку, затем, для сравнения, за левую. Теперь скажите вслух: «Рука в порядке», и убедитесь, что ее чувствительность восстановилась.

При необходимости, фразу: «Рука в порядке» можно повторять несколько раз. Затем встаньте и измените положение тела.

«Вы же обещали прием избавления от боли?!» – удивится читатель.

Это он и есть, – отвечу вам я. Секрет заключается в том, что ощущение онемения, которое вы только что испытали, точно так же, как ощущение того, что «локоть никогда не устает», можно перенести. Вы, например, можете дотронуться онемевшей рукой до любой болезненной области вашего тела: до темени, виска, поясницы, зуба или до колена, – и передать ощущение отсутствия чувствительности из вашей руки в эту зону, просто приказав ей это: «Ощущение онемения и анестезии переходит из руки на зуб, до которого я дотронулся!»

Если у вас сейчас что-то болит, попробуйте это сделать.

Внимание! Боль – это важный симптом. Чаще всего, наличие боли свидетельствует о том, что ваш организм пытается избавиться от болезни. Используйте этот прием только для временного облегчения боли.

Упражнение не может быть постоянно действующим анестетиком. Если боль не прекращается, обратитесь к врачу.

С другой стороны, этот навык может оказаться чрезвычайно полезным при внезапно случившейся травме или любой другой необходимости как-то уменьшить боль для того, чтобы добраться до специалиста. К примеру, с помощью этой методики мои пациенты неоднократно справлялись с мигренями, которые не поддавались обычному лечению.

По инф. 3vozrast.ru

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