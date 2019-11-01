Сомнолог советует: как спать без кошмаров

Во время сна нервная система человека отдыхает и перезагружается. Однако кошмарные сны могут причинить сильный вред организму, напоминает "РГ" . Впрочем, если соблюдать гигиену сна, то ночных кошмаров можно избежать и хорошо выспаться.

Время перед сном нужно провести максимально спокойно



По словам кандидата психологических наук Алексея Мелехина, кошмарные сны делятся на две группы. Первые возникают из-за сенсорной перегруженности, когда человек переживает слишком много впечатлений в течение дня. Вторые - результат посттравматического стрессового расстройства, которое возникает, например, после ДТП, сексуального или физического насилия.

- Превентивной мерой по недопущению кошмаров является и гигиена сна. Вечером нельзя решать никакие проблемы, выяснять межличностные отношения - все должно быть решено за три часа до "отбоя", - заявил сомнолог.

Кроме того, перед отбоем необходимо избегать потребления кофеина, никотина, алкоголя - последний подавляет фазу быстрого сна, что повышает риски развития кошмаров. Не стоит употреблять углеводы и сахар - они негативно влияют на тонус нервной системы. В кровати нельзя пользоваться телефонами или другими гаджетами. Необходимо также следить за приемом пищи на ночь - нельзя переедать, но и ложиться с пустым желудком тоже не следует.

- И все же мы должны понимать, что кошмар - только маска, под которой может скрываться депрессия, тревожное расстройство, перенесенное травматическое расстройство. Или синдром хронической усталости, когда психика говорит нам, что пора сбавить обороты и немного передохнуть, - считает Алексей Мелехин.

При этом врач отметил, что в борьбе с кошмарными снами сомнологи работают только с симптомом, а не с его причиной. Если есть запрос на то, чтобы убрать тяжелое сновидение, они это сделают, но, чтобы разобраться с тем, что вызывает мучительные видения требуется помощь психологов.

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