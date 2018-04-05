Сила коллагена для здоровья

Коллаген рыбий способствует эффективному обновлению и омоложению кожи, сохранению здоровья суставов. Морской коллаген укрепляет волосы и ногти, восстанавливает кожу лица.
Сила коллагена для молодости и здоровья
Коллаген открыт столетие назад и с тех пор активно применяется в косметической и восстановительной медицине. Производители утверждают, что регулярное применение продуктов на его основе оздоравливает организм, останавливает процессы старения кожи, естественным образом улучшая ее структуру. Так ли это на самом деле? Разберемся – в чем уникальность этого белка и какой коллаген способствует эффективному омоложению.
Назначение коллагена
Коллаген – это основа соединительной ткани человека, которая состоит из волокон белка, вырабатываемых фибробластами. Это вещество в совокупности с эластином, гиалуроновой кислотой, фибрином и протеогликаном поддерживает структуру соединительной ткани, придавая упругость и прочность.
Сама молекула коллагена состоит из 19 аминокислот, которые бусинка за бусинкой образуются в цепи. В дальнейшем цепочки переплетаются и приобретают форму тройной коллагеновой хелисы. Такое строение наделяет волокна прочностью, препятствуя их растяжению.
Значение коллагена для организма сложно недооценить, ведь природа возложила на него ряд важных функций:
- Поддерживать прочность тканей.
- Активизировать процесс формирования клеточных оболочек.
- Обеспечивать процессы регенерации.
- Повышать эластичные свойства тканей.
- Удерживать влагу в клетках.
Виды коллагена
Добывается коллаген из разного сырья и в зависимости от этого подразделяется на 3 вида:
- Животный – гидролизат, вырабатываемый из кожи свиней и рогатого скота. Является частым компонентом в составе питательных кремов. Недостатком такого коллагена выступает величина его молекулы, которая не способна проникнуть внутрь эпидермиса.
- Растительный – вырабатывается из ростков пшеницы или водорослей. Полученный таким образом белок легко усваивается и не вызывает аллергии. Паркадокс заключается лишь в том, что это не настоящий коллаген, присутствующий в соединительных тканях животных и рыб.
- Морской – вырабатывается из рыбьей кожи и сохраняет структуру тройной коллагеновой хелисы. Отличается сложным и дорогостоящим процессом производства.
Животный и морской коллаген
Коллаген – белок исключительно животного происхождения, который в свою очередь подразделяется на:
- Нативный – естественный белок, который содержится в хрящах, связках, коже. Такой коллаген поступает с пищей в процессе поедания куриной грудки или хрящиков. Недостаток белка в том, что чем нативнее его структура, тем больше усилий и энергии требуется организму для его усвоения.
- Желатин – доступный коллаген, который образуется при термической обработке хрящей, костей и других субпродуктов. Он является неплохим источником белка для организма, однако его количества недостаточно для укрепления костей, связок и суставов.
- Гидролизат коллагена – идеальная форма для усвоения в организме. В промышленных условиях коллаген расщепляется на аминокислоты под воздействием кислотных и щелочных сред. Этот процесс освобождает организм от выработки ферментов для самостоятельного расщепления коллагена. Никаких усилий и энергетических затрат - достаточно распознать и усвоить готовые пептиды.
Коллаген в косметике
Коллаген входит в состав косметических кремов, гелей, масок и других средств по уходу за кожей. Казалось, нет ничего проще, чем намазать проблемное место выбранным средством, ожидая омоложения кожи. Но не все так просто! Чтобы этого достичь молекула коллагена должна проникнуть через эпидермальный барьер. Но прорваться через прочную преграду способно только жиро- или водорастворимое вещество с микроскопической молекулой. Молекула коллагена не обладает такими характеристиками. Поэтому косметические средства, в составе которых присутствует такой коллаген, чаще всего лежат пленкой на коже, обеспечивая лишь поверхностный эффект.
Гидрат тропоколлагена
Революционное решение проблемы предложили польские ученые-биохимики. Они создали продукт на основе натурального морского коллагена, не имеющего аналогов во всем мире. В его основе лежит новая, эффективная форма коллагена – трансдермальный гидрат тропоколлагена, который после экстракции из рыбьей кожи сохраняет структуру тройной коллагеновой хелисы. Этого удалось достичь в результате многолетних исследований польских ученых-биохимиков. Они доказали, что под воздействием контролируемого распада коллагеновой хелисы образуются пептидные цепочки, которые беспрепятственно мигрируют вглубь эпидермиса, преодолевая базальный барьер. Там они участвуют в сложных биохимических процессах, ведущих к синтезу новой соединительной ткани.
Косметические средства на основе польского коллагена Colway оказывают выраженное воздействие:
- Останавливают старение организма.
- Способствуют эффективному омоложению кожи.
- Делают кожу упругой и эластичной.
- Сокращают количество поверхностных морщин.
- Оказывают выраженное увлажняющее действие.
- Улучшают общее состояние кожи.
- Укрепляет структуру волос и ногтей.
Коллаген приводит к обновлению и омоложению кожи только при определенных условиях, которые были подробно рассмотрены в этой статье. Резюмируя, отметим тот факт, что биологическая активность морского гидрата коллагена подтверждена многочисленными клиническими исследованиями. Сегодня он доступен всем желающим в стремлении вернуть молодость и здоровье, повернув время вспять.
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