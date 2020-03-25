Сидя в четырех стенах можно и растолстеть нечаянно

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Лишний вес может стать неприятным побочным эффектом от вынужденных "каникул"
Люди, решившие работать в удаленном доступе во время карантина, рискуют пополнеть. Так считает главный внештатный диетолог Министерства здравоохранении России Виктор Тутельян. Тех, кто будет трудиться из дома, ждет снижение физической активности. Ведь им не нужно тратить усилия, чтобы добраться до офиса, а вечером вернуться, или в середине дня сходить на обед.
По информации специалиста нормальный суточный рацион среднестатистического мужчины, занятого умственным трудом, как правило, составляет примерно 2800 калорий, а женщины, работающей в офисе, около 2000 калорий.
Поэтому, чтобы не набрать лишний вес, диетолог советует меньше есть, трудясь дома, снизить суточный рацион на 200-300 калорий. Для этого можно отказаться от жирных и сладких продуктов.
Также желательно делать физические упражнения - ту же зарядку, или периодически прогуливаться пешком.
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Удивительную вещь мне довелось услышать от врачей. Они сказали, что для нормализации уровня холестерина необходимо употреблять небольшой кусочек сала. И ещё желательно с чесноком! Но ведь сало считается жирным продуктом. А тут говорят о пользе. Кроме того, медики употребили словосочетание «диетический продукт». Вообще в гол
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"РГ" пишет: научные и медицинские учреждения Китая готовы исследовать разработки сибирских институтов и коммерческих организаций, направленные на выявление, предотвращение и лечение коронавирусной инфекции. Речь идет о тест-системах, медицинских масках и вакцинах ускоренного действия. Об этом сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
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