Сидя в четырех стенах можно и растолстеть нечаянно

Диетолог сообщил о "домашней угрозе" здоровью, пишет "РГ" .

Лишний вес может стать неприятным побочным эффектом от вынужденных "каникул"

Люди, решившие работать в удаленном доступе во время карантина, рискуют пополнеть. Так считает главный внештатный диетолог Министерства здравоохранении России Виктор Тутельян. Тех, кто будет трудиться из дома, ждет снижение физической активности. Ведь им не нужно тратить усилия, чтобы добраться до офиса, а вечером вернуться, или в середине дня сходить на обед.

По информации специалиста нормальный суточный рацион среднестатистического мужчины, занятого умственным трудом, как правило, составляет примерно 2800 калорий, а женщины, работающей в офисе, около 2000 калорий.

Поэтому, чтобы не набрать лишний вес, диетолог советует меньше есть, трудясь дома, снизить суточный рацион на 200-300 калорий. Для этого можно отказаться от жирных и сладких продуктов.

Также желательно делать физические упражнения - ту же зарядку, или периодически прогуливаться пешком.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!

