Шахматы продлевают жизнь

Гроссмейстеры и просто выдающиеся игроки в шахматы в среднем живут не меньше, чем спортсмены-олимпийцы, и на семь-восемь лет дольше, чем остальные люди. К таким выводам пришли ученые из университета Мельбурна (Австралия). Соответствующая статья опубликована в журнале PLoS One (перевод РИА Новости).

"Мы опровергли популярный миф о том, что жизнь шахматиста-гроссмейстера коротка. В реальности они живут заметно дольше, чем остальные люди, – в некоторых случаях на 14 лет больше нормы. Это особенно ярко проявляется в России, где средняя продолжительность жизни относительно мала", — пишут Филип Кларк и его коллеги.

По словам Кларка, шахматные турниры и битвы за звание чемпиона мира для спортсменов часто оказываются более напряженными и тяжелыми с физической и психологической точки зрения, чем зимние или летние Олимпиады. Нередко в СМИ появляются заметки о том, что известные шахматисты падали в обморок или даже умирали от перенапряжения во время особенно трудных соревнований.

Подобные новости привлекли внимание Кларка и его коллег, в том числе гроссмейстера и экономиста Дэвида Смердона из университета Квинсленда в Брисбене (Австралия). Пытаясь понять, как часто умирают шахматисты и влияют ли такие смерти на их продолжительность жизни, ученые обнаружили, что никто раньше не пытался сравнить длину жизни гроссмейстеров и других спортсменов.

Исследователи собрали данные по продолжительности жизни и состоянию здоровья примерно 1,2 тысячи еще живущих или уже умерших гроссмейстеров и примерно 15 тысяч медалистов Олимпийских игр. Проанализировав данные, ученые заметили, что выдающиеся шахматисты живут заметно дольше, чем обычные люди, и как минимум не меньше, чем олимпийцы. В среднем игроки, получившие звание гроссмейстера в 30 лет или раньше, живут около 84 лет, что на 10% выше, чем типичная продолжительность жизни в тех странах, где они проживали.

Дольше всего шахматисты живут в США и развитых странах Европы, а самая большая разница в продолжительности жизни зафиксирована в России и странах бывшего социалистического лагеря. Сейчас в России живет самый пожилой гроссмейстер мира – Юрий Авербах. В феврале ему исполнилось 96 лет.

По инф. rosbalt.ru

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