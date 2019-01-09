Санаторное лечение – лучший выбор при хронических болезнях костей и суставов

Заболевания суставов и позвоночника сейчас не редкость в любом возрасте. Причины известны: гиподинамия, избыточный вес, нарушения питания и, конечно, возрастные изменения в тканях.

Играют свою роль и инфекции, и наследственность, и травмы. Артриты, артрозы и прочие подобные болезни мешают полноценно жить, так как неизбежно сопровождаются болями, снижением подвижности в суставах и позвоночнике. Большинство этих патологий носят хронический характер и нуждаются в комплексном лечении. Причем медикаменты стоят далеко не на первом месте, они применяются, когда процесс в острой стадии. А вот для того, чтобы не только снять симптомы болезни, но и реально улучшить состояние суставов и замедлить развитие заболевания необходимо качественное санаторно-курортное лечение, лучше всего с использованием целебных грязей. Именно такое лечение позвонка и опорно-двигательной системы практикует крымский санаторий «Юрмино». В этой здравнице применяются лечебные сульфидно-иловые грязи сакского озера. Их эффективность известна с незапамятных времен. Целебный эффект этих грязей обусловлен их высокой биологической активностью. В них содержатся микроэлементы, а также антибиотикоподобные и гормоноподобные вещества.

Сакская грязь улучшает циркуляцию крови в тканях, насыщает организм необходимыми веществами, снимает воспаление, выводит токсины.

Во время лечения грязь накладывают на больные места в виде аппликаций или делают грязевые обертывания. В здравнице «Юрмино» применяют и гальванотерапию: метод, когда действие лечебной грязи усиливается электрическим током. Хороший эффект от грязелечения поддерживается другими процедурами: ЛФК, лечение минеральной водой, лечебные ванны и лечебный душ, массаж, механотерапия, прессотерапия. Применяется и энотерапия – прием в лечебных целях малых доз сухого натурального вина.

Полноценный трехнедельный курс санаторно-курортного лечения дает прекрасные результаты. А именно:

-проходят или уменьшаются боли

- повышается мышечный тонус

- удлиняется период ремиссии

- улучшается общее состояние организма

- увеличивается подвижность суставов

Почему при болезнях опорно-двигательного аппарата очень желательно именно лечение в санатории хотя бы раз в год? Дело в том, что здесь происходит комплексное воздействие на организм. Влияют не только лечебные процедуры, но и покой, благоприятный климат, морские купания, воздух, сбалансированное питание и дозированные физические нагрузки.

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