Рецепт от депрессии для любого возраста: шевелиться надо больше

Психиатры рассказали, как снизить риск депрессии у подростков, пишет "РГ" .

Детям и подросткам двигательная активность жизненно необходима

Риск развития симптомов депрессии у подростков связан с малоподвижным образом жизни. Дополнительный час хотя бы легкой физической нагрузки поможет снизить вероятность развития этого заболевания.

К этому выводу пришла команда исследователей из Университетского колледжа Лондона. Результаты их работы опубликованы в журнале Lancet Psychiatry.

Сработать на положительный результат способна любая форма деятельности, которая отличается от сидячей, утверждают ученые: к примеру, небольшая прогулка. Исследование включало в себя данные о 4257 подростках: все они имели симптомы депрессии. Наблюдение велось в течение 6 лет.

Симптомы депрессии - такие как плохое настроение, слабая концентрация и чувство неудовлетворенности - фиксировались с помощью клинических опросников. Физическая активность оценивалась с использованием акселерометров, которые дети носили в течение 7 дней во время всего периода бодрствования, за исключением тех случаев, когда они принимали душ или плавали.

При составлении выводов ученые учитывали такие факторы как пол, этническую принадлежность, социальный статус, психиатрические диагнозы родителей, уровень их образования и т. д. Сначала исследователи фиксировали физическую активность в возрасте 12, 14 и 16 лет, а затем измеряли симптомы депрессии в 18-летнем возрасте.

Как выяснилось, дополнительный час сидя в течение дня увеличивал депрессивные состояния к 18-летнему возрасту на 8 - 11 процентов. И наоборот, дополнительный час физической активности на открытом воздухе в 12 - 16 лет снижал эти цифры соответственно. Поддержание высокого уровня активности одновременно с воздействием дневного света снижал симптомы депрессии еще больше.

- Мы должны побуждать людей любого возраста больше двигаться и меньше сидеть, поскольку это полезно не только для физического, но и для психического здоровья, - цитирует MedicalXpress ведущего автора исследования Аарона Кандола.

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