Психологи считают трудоголизм легальной зависимостью

Как покинуть ряды трудоголиков, можно ли сделать это без убытка и почему это вообще полезно сделать, рассказывает "МК-Латвия" .

Кто такие трудоголики?

Вряд ли в конце жизни кто-то сожалеет, что мало работал, скорее наоборот. Потому меньше времени отдавать работе, больше – близким людям и себе обещают многие. Но легко сказать, сделать – сложнее.

По мнению специалистов, трудоголики - это не просто много работающие люди, а те, которые не могут не работать

Трудо­голик или просто твор­ческий?

Иметь хорошую работу и любить то, что делаешь – одна из составляющих счастья. Особенно если при этом достаточно зарабатываешь. Но в отличие от счастья, которого много не бывает, работы – еще как бывает. И порой не по необходимости, а по причине зависимости. И это, по словам психологов, плохо.

Если человек работает много, он не обязательно трудоголик. Пропадать на работе можно вынужденно, можно – из-за увлеченности (так бывает со студентами, которые только начали работать), или поддавшись финансовому азарту, если от количества работы напрямую зависит доход, или истосковавшись по работе (после декретного отпуска, к примеру). Так бывает и с творческими людьми, которые работают на результат: когда надо закончить книгу или, например, конкретный проект, приходится налечь на работу. Потом же, когда она закончена, человек может надолго оставить дела – и это, конечно, не трудоголизм.

А что такое трудоголизм? Это ситуация, когда человек работает много, всегда, везде и уже не может не ра­ботать.

5 главных черт зависимого работника

Психологи говорят, что настоящих трудоголиков не так много, как принято считать. Портрет такого работника тоже известен: обычно это...

■ достаточно молодой человек (до 45 лет) с хорошим образованием и положением на работе. Причем он часто продолжает учиться.

■ работник, который проводит на рабочем месте минимум 10 часов в день, а в отпуске бывает редко и не дольше 2 недель за раз.

■ человек неженатый или разведенный. Чаще это мужчина.

■ некто, для кого работа – главная тема разговоров в любой компании.

■ обладатель букета диагнозов, среди которых невроз, депрессия, бессонница, психосоматические болезни типа язвы желудка, дерматитов и пр.

Кароси, или до чего доводит трудоголизм

В японском языке есть специальный термин, который означает последствия крайне запущенного трудоголизма: кароси. Так назы­вают внезапную смерть на ра­бочем месте из-за хронических перегрузок. Как правило, в действительности люди умирают от инфаркта или инсульта, что в общем-то может случиться с кем угодно. Но особенность кароси в том, что это случается зачастую с очень молодыми людьми. Первой жертве кароси было всего 29 лет. Это явление наблюдается во всех слоях общества и сводит в могилу как обычных рабочих крупных автомобильных концернов, так и известных политиков. Одной из последних жертв кароси, например, стала журналистка одной из японских телерадиовещательных компаний – ей был 31 год.

Как понять, что вы, возможно, трудоголик

У ВАС ЕСТЬ ВРЕМЯ ТОЛЬКО НА РАБОТУ. Ваш трудовой марафон длится дольше полугода, и конца цейтноту не видно. Впрочем, вы уже привыкли и особенно ничего не ждете. При этом вы тратите на работу больше 80 процентов своего времени, практически отказывая себе в отдыхе и забыв про такие вещи, как учеба, хобби и пр. В перспективе в этом случае – нервный срыв, начнутся болезни, а прежде человек обнаружит, что работает уже не так качественно, как может и хочет.

ВАМ ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ. В те редкие минуты, когда близким и друзьям удается с вами пообщаться, они упрекают вас в трудоголизме и сетуют, что вы поселились на работе. Они советуют подумать о здоровье, предлагают вам помощь, зовут куда-то, но вам, как всегда, некогда. Вы уже привыкли и почти не обращаете внимания на чужое мнение.

ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВСЕ ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНО. Вы думаете, что все не так ужасно, как кажется окружающим, упрекающим вас в трудоголизме. У вас миллион объяснений, почему так происходит, – от «сейчас такой период» до «да все нормально».

Близким на заметку: Надо что-то делать!

Отказ трудоголика признавать свою проблему, готовность предоставить миллион аргументов, объяснений, отговорок в пользу своего образа жизни – это симптом, на который его близким стоит обратить внимание. Если заметили зачатки трудоголизма в близком, не стоит ждать развития событий: чем раньше начать вызволять человека из лап его зависимости, тем легче это будет сделать.

Семейный психолог Наталья ПАНФИЛОВА, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, рассказывает, как вести диалог с трудоголиком, чтобы он задумался о ситуации:

– Близким трудоголика важно донести до него, что они чувствуют по этому поводу. Не твердить, что ему надо меньше работать, – он вряд ли услышит. Надо рассказать, как им его не хватает, как они скучают, как мечтают провести с ним вечер или отпуск. Это как минимум заставит его задуматься о переменах. Друзьям можно быть напористее, но в конечном итоге трудоголик должен почувствовать, что теряет из-за работы что-то важное, приятное, интересное.

У начальства такого человека больше возможностей быть услышанным. Руководитель может быть достаточно жестким и объяснить, что важнее не количество времени на работе, а эффективность. Он может дать понять, что, когда люди работают сутками, создается ощущение, что они не справляются в обычное время. В конце концов, шеф может прямо запретить внеурочную работу и отправить трудоголика в отпуск принудительно. Однако не стоит забывать, что трудоголики часто тревожны и не уверены в себе, им нужно поощрение. Почему шефу стоит вмешаться в ситуацию с чьим-то трудоголизмом? Потому что уставший человек – плохой и неэффективный работник, а хорошему работодателю выгодно, чтобы его люди были в порядке.

Источник: mklat.lv

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