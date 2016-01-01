Профессиональное и домашнее отбеливание зубов: что выбрать?

Существуют две категории отбеливания - домашнее и профессиональное. Какое из них следует выбрать, нужно решать, учитывая материальную обеспеченность, количество свободного времени и другие факторы.
Самый надёжный и действенный способ – это работа стоматолога. Можно обратиться к врачу за помощью, и он скажет, что делать. На сегодняшний день во многих клиниках очень популярна глубокая чистка. Её суть заключается в том, что на зубы под большим давлением направляется вода с воздухом и специальным порошком, которые сбивают с зубов налёт. Называется это отбеливание "Air Flow". Сам цвет зубной эмали при этом не меняется, лишь удаляется налёт, который приводит к проблемам с зубами. Очень заметным результат будет в том случае, если цвет зубов клиента был почти коричневым.
Домашнее отбеливание обладает определенными недостатками:
- удается снять лишь поверхностный налет и вернуть зуб к природным цветам (которые могут быть неидеальными);
- процесс отбеливания неконтролируем, и своими силами обработать каждый из зубов едва ли удастся;
- несоблюдение методики отбеливания может привести к серьезным проблемам – зубы утрачивают блеск, начинает истощаться эмаль, она становится более пористой. В результате возникают проблемы с цветом, а также увеличивается вероятность пострадать от кариеса;
- эффект от домашнего отбеливания зубов недолог – любой выпитый стакан кофе будет возвращать эмаль к ее темному состоянию;
- домашние варианты отбеливания зубов имеют множество противопоказаний, которые могут быть неизвестны среднестатистическому человеку.
А вот при обращении в стоматологическую клинику вы не просто можете быть уверены, что состояние ваших зубов продиагностируют, но и гарантированно получите рекомендации, связанные с выбором подходящего для вас варианта отбеливания. И в большинстве случаев, особенно проблемных, оптимальным и рекомендуемым вариантом становится лазерное отбеливание зубов. И этому есть ряд причин:
- процедура выполняется под контролем врача;
- безболезненна и безопасна для здоровья;
- не вредит зубной эмали;
- оказывает эффект – ведь отбеливается не просто зубная поверхность, а вся эмаль;
- не слишком затратна по времени;
- не влечет за собой повышение чувствительности зубов – поэтому нет никакого смысла подбирать пищу определенной температуры.
Таким образом, выбирая между домашним и профессиональным отбеливанием зубов, рекомендуется выбирать второй вариант!
Система Air-Flow основана на использовании нескольких отбеливающих компонентов, в том числе лимонной кислоты и соды. Процедура абсолютна безопасна для зубной эмали и имеет невысокую цену. Система Air-Flow деликатно убирает как зубной налет, так и пигменты чая и кофе, успешно удаляет другие отложения.
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