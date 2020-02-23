Привычка хрустеть пальцами до добра не доведет!

Привычка хрустеть пальцами или шеей может негативно сказаться на здоровье. Об этом заявил травматолог-ортопед Константин Терновой. По его словам, нужно сдерживаться, чтобы не возникло серьезных проблем.
Терновой сообщил, что многократное щелканье суставами рук и шеи приводит к нестабильности, суставы разбалтываются. Это приводит к более быстрому износу и артрозу. «Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет», — заявил врач.
Он также добавил, что желание похрустеть пальцами и шеей обычно связано с напряжением в мышцах. Отказаться от привычки поможет массаж. Если проблема оказалась серьезнее, следует обратиться к психиатру, чтобы избавиться от двигательного невроза.
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Привычка хрустеть пальцами или шеей может негативно сказаться на здоровье. Об этом заявил травматолог-ортопед Константин Терновой. По его словам, нужно сдерживаться, чтобы не возникло серьезных проблем.
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