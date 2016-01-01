Правила эффективного похудения в домашних условиях

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Каждая женщина хоть раз в жизни задумывалась о том, чтобы сесть на диету и сбросить немного лишних килограммов. Мало кто в процессе обретения стройности обращается за помощью к профессиональному диетологу или специалисту по питанию. Чаще всего представительницы прекрасного пола во всем полагаются на себя и собственными усилиями достигают результата. Но он, к сожалению, не всегда бывает таким, как ожидает того женщина. Чтобы действительно качественно похудеть в домашних условиях, и при этом сохранить потом надолго полученный эффект, следует соблюдать некоторые рекомендации и правила.
Правила, способствующие похудению
Чтобы в домашних условиях быстро и эффективно похудеть, нужно соблюдать следующие правила, которые предоставил портал girldiary.ru о здоровом образе жизни:
- Необходимо сделать питание регулярным. Лучше, если каждый прием пищи будет проходить в одно и то же время. Не стоит есть хаотично, просто за компанию или доедая за собственным ребенком.
- Идеально будет завести дневник питания, куда нужно записывать каждый съеденный продукт. Очень часто женщина в течение дня может что-то перекусывать на ходу. Это может быть конфетка, сушка или печенье. И об этой пище никто в конце дня не вспоминает, когда идет подсчет суточной калорийности. А дневник как раз и поможет проанализировать, от чего может происходить торможение сбрасывания веса или, наоборот, его набор.
- Обязательно следует соблюдать правильный питьевой режим. Лучше всего пить воду перед едой, тогда и в момент трапезы будет скушено намного меньше калорий.
- Надо полностью отказаться от употребления алкоголя. Спиртные напитки усиливают аппетит и способствуют тому, что хочется съесть что-нибудь жирное.
- Можно попробовать вместо большой тарелки использовать посуду поменьше. На ней такое же количество еды будет смотреться больше, чем обычно. В этом случае сработает психологический эффект.
- Не стоит забывать про физическую нагрузку. Поэтому в течение дня нужно постараться освободить время для занятия гимнастикой. Достаточно будет всего одной двадцатиминутной тренировки, чтобы держать мышцы в тонусе и ускорить процесс похудения. Если нет возможности заниматься упражнениями, тогда можно попробовать обычные бытовые дела делать с махами ногами и втягиванием живота.
- Чтобы ускорить процесс похудения и положительное воздействие оказать на состояние кожной поверхности, воспользоваться можно водными процедурами. Это может быть контрастный душ, ванна на основе морской соли или с добавлением скипидара.
- Очень полезно делать массаж. Для этих целей можно использовать мед. С помощью такого продукта массаж становится более интенсивным. Он помогает выводить шлаки, ускоряет подкожное кровообращение и тем самым способствует сжиганию подкожного жира.
- Принимать пищу следует не торопясь, медленно разжевывая каждый кусочек, и лучше, если трапеза не будет сопровождаться просмотром фильмов или сериалов.
- Надо полностью отказаться от газированных напитков, белого сахара, полуфабрикатов, чипсов и соленых орешков, фастфуда, пиццы и гамбургеров.
- Обязательно 3 раза в неделю надо делать обертывания с использованием глины, эфирных масел, кофейной гущи.
В заключение
Соблюдение таких правил не вызовет сложностей и не потребует прикладывания каких-то особых усилий. Если соблюдение всех этих рекомендаций войдет в привычку, тогда процесс домашнего похудения будет проходить быстро, легко и интенсивно. При этом кожа будет выглядеть потрясающе, килограммы будут уходить с самых проблемных мест, а фигура начнет приобретать красивые стройные очертания.
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