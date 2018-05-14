Плюсы и минусы загара

Лето совсем близко, и самое время подготовиться к встрече с палящим солнцем. Врач-дерматолог Гульнара Закирова рассказала "Российской газете - Неделя", как свести к минимуму негативное воздействие ультрафиолета, правильно выбрать средство для загара, и объяснила, почему дешевые кремы могут быть не хуже, а иногда даже лучше дорогих.

Загорать или нет?

Красивый загар легко получают люди с каштановыми волосами, в зоне риска - люди со светлыми и темно-русыми волосами

С одной стороны, солнце чрезвычайно полезно для здоровья. Под его воздействием вырабатывается витамин Д, который необходим для костных структур. Россияне из-за климата мало получают этого витамина, так что желательно не пропускать солнечные дни, чтобы восполнить его запасы. Кроме того, под действием ультрафиолета у людей вырабатываются гормоны радости.





С другой стороны, прямые солнечные лучи запускают процесс фотостарения - углубляются "старые" морщины, появляются пигментация и новые поверхностные морщины, кожа становится тусклой, дряблой, обезвоженной.

Если на лице есть новообразования - родинки, папилломы, кератомы ("печеночные пятна"), они могут начать расти под воздействием солнца или даже перейти в злокачественную форму.

В зоне риска оказываются люди с первым фототипом - с белой кожей, голубыми глазами, светлыми или рыжими волосами. Они не загорают, а обгорают.

Люди второго фототипа - светло-русые или темно-русые со светлыми глазами и кожей - страдают от солнца не меньше блондинов.

Представители третьего фототипа - с карими глазами, каштановыми волосами и кожей цвета слоновой кости - загорают хорошо, и фотостарение кожи у них происходит постепенно, прогрессируя после 60 лет. Но даже для них передозировка солнца может плохо окончиться.

Правила загара

Во-первых, желательно не присутствовать на солнце с 10 до 15-16 часов. Если нет возможности уйти в тень во время солнцепека, надо нанести средство с SPF защитой. Чем светлее кожа, старше возраст, тем выше должен быть фактор защиты (SPF 30, 50).

Даже маленькое пигментное пятно, появившееся после загара, может привести к раку кожи. Если на лице есть новообразования, они могут перейти в злокачественную форму под воздействием солнца

Если крема под рукой нет, можно обойтись шляпой с широкими полями, футболкой с длинными рукавами и солнцезащитными очками.

Выбираем солнцезащитный крем



Кремы с SPF-защитой бывают трех типов - с физической защитой, химической, смешанные. Первый образует защитный фон на коже, который не пропускает ультрафиолетовые лучи. Второй содержит вещества, которые ультрафиолет абсорбируют. Смешанные делают и то, и другое.

Не всегда крем за пять тысяч рублей лучше, чем за сто рублей. Защитную пленку на коже обеспечивают диоксид титана и оксид цинка, химическую защиту хорошо обеспечивают авонбензон или бензофенон. Если в составе крема такие вещества есть, можно смело его покупать, даже если он стоит копейки.

"Народные" средства от вредного загара качественно не защитят. Их можно использовать уже после того, как кожа побывала на солнце, особенно если она "подгорела". Тогда на нее можно нанести, например, сметану. Но пантенол будет эффективнее.

Не всегда крем для загара за пять тысяч рублей лучше, чем за 100 рублей. Если в составе крема есть диоксид титана и оксид цинка, либо авонбензон или бензофенон, можно смело его покупать, даже если он стоит копейки.

Зеркало здоровья

Если у вас есть на лице или других открытых участках кожи родинки и другие новообразования, перед летом лучше проконсультироваться с дерматологом. Врач сможет определить их доброкачественность и оценить все риски загара конкретно для вас, подсказать оптимальные средства защиты.

По-хорошему, посещать дерматолога нужно ежегодно, чтобы не пропустить риски перерождения новообразований в злокачественные формы.

Кожа - зеркало здоровья и психологического состояния, и хороший врач сможет очень много рассказать женщине, просто глядя на ее лицо и открытые участки тела. Кожа отражает гормональные сбои, стресс, патологию печени, сердца, почек, рак внутренних органов и многое другое. Подробнее об этом "РГ" рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог, косметолог Елена Губанова.

Даже маленькое пигментное пятнышко, появившееся после солнечного загара, может разрастись и привести к раку кожи.





Выпадение, поредение волос, ресниц, бровей, сухость кожи, раздражительность, плаксивость, внутренний тремор, потливость, кольцевидные складки на шее, отечность - это признаки заболевания щитовидной железы или патологии яичников. Глядя на пациента, врач складывает симптомы, как пазлы, для диагноза. Для исключения патологии дерматолог направляет на консультацию к профильному специалисту. Патология эндокринной системы (как скрытая, так и явная) есть практически у каждой второй жительницы мегаполиса старше 40 лет. Опытный дерматолог-косметолог может это выявить раньше, чем болезнь даст о себе знать.

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