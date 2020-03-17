Пейте воду, господа! Причем лучше прямо с утра

Медики из Германии перечислили преимущества, которые дает ежедневное употребление по утрам обычной воды, сообщает "РГ".
Стакан воды помогает успокоиться и уменьшить состояние тревоги
Зачем нужно пить воду с утра? В первую очередь, стакан жидкости комнатной температуры выводит токсины, расщепление которых происходит ночью, и разгоняет метаболизм. Его скорость, по данным специалистов, увеличивается до 24%.
Вместе с обменом веществ улучшается и состояние кожи.
- 500 миллилитров воды натощак значительно стимулируют кровообращение и делают кожу более сияющей. Недостаток жидкости провоцирует появление ранних морщин, ломких и тонких волос, - пояснили специалисты.
Кроме того, вода натощак поддерживает баланс лимфатической системы, в результате чего организм становится менее восприимчивым к вредным микроорганизмам, а также помогает избежать появления почечных камней, инфекций мочевого пузыря и изжоги.
Исходить нужно из того, что на один килограмм веса должно приходиться 30-50 миллилитров воды. То есть, если ваш вес составляет 60 килограммов, то ежедневно следует выпивать около двух литров воды.
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