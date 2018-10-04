Памятка для беременных: Посещение акушера-гинеколога по участку, прием участкового терапевта

Сегодня получение медицинской помощи при беременности возможно как в платных клиниках, где женщина наблюдается по полису ДМС или за определенную плату, так и в рамках полиса ОМС в муниципальных и государственных медицинских учреждениях. Обычно в последних она прикреплена к определенному участку по месту жительства как в обычной поликлинике, так и в женской консультации. Кроме того, есть также и муниципальная стоматология, где ведется прием беременных женщин по полисам в рамках программы ОМС.

Прием акушера-гинеколога в консультации

В городах помощь женщинам, в том числе и беременным, организована особым образом. В рамках полисов обязательного медицинского страхования женщине положен полный объем медицинской помощи, обеспечивающей контроль за состоянием здоровья матери и плода от момента постановки на учет и до родов. Кроме того, для улучшения качества оказания помощи будущим матерям была введена система родовых сертификатов, по которым медицинское учреждение получает за ведение беременности определенную сумму, в нее же входит обеспечение определенным набором лекарств, необходимых для будущей матери. Часть родового сертификата идет на обеспечение родов женщины, а также на последующее наблюдение за младенцем после его рождения в поликлинике.

В рамках обслуживания по полису после постановки на учет в зависимости от состояния здоровья акушер-гинеколог назначает объем обследований, необходимый для полноценного контроля за здоровьем женщины, как полностью здоровой, так и с различными патологиями. Также проводятся скрининговые УЗИ-исследования, анализы, и дополнительные процедуры, которые необходимы для полной картины патологии. Часть исследований, которые не входят в ОМС, но необходимы беременной, врач может предложить провести платно.

Наблюдение участкового терапевта

Еще одним врачом, который необходим беременной женщине для полноценного наблюдения за состоянием ее здоровья, в том числе и в острых ситуациях (например, при простуде) является участковый терапевт. К этому специалисту женщина может ходить на прием в поликлинику в декретированные сроки, а при наличии показаний и проблем с соматическим здоровьем, специалиста можно вызвать на дом. Подобное практикуется при ОРВИ или гриппе с высокой температурой, при подозрении на серьезные инфекции или обострение хронических патологий. Участковый терапевт дает свое заключение относительно состояния здоровья женщины и возможности вынашивания беременности в самом ее начале, а также при необходимости диагностики или лечения отдельных болезней направляет будущую мать к узким специалистам. Это может понадобиться при выявлении проблем с давлением, ритмом сердца, дыханием или пищеварением, при наличии подозрений на болезни почек. Также он может направить женщину к ЛОР-врачу при наличии у нее хронического тонзиллита, гайморита или заложенности носа, чтобы санировать очаги хронической инфекции.

Прием стоматолога-терапевта

В начале беременности необходим контроль за состоянием полости рта, здоровьем зубов и десен. Это вполне можно осуществлять в рамках полиса ОМС в муниципальных стоматологических поликлиниках, посетив стоматолога-терапевта. Врач проведет все необходимые профилактические процедуры, а если необходимо лечение, составит его план, порекомендует средства гигиены и профилактические мероприятия для предотвращения самых распространенных проблем полости рта при беременности. В дальнейшем он назначит приемы в определенные сроки, когда важно проконтролировать состояние десен, слизистой рта и зубов, чтобы предотвратить различные их заболевания. При необходимости, могут быть также рекомендованы и платные услуги.

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