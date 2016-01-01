Ортопедические матрасы - здоровый сон

Чтобы поддерживать свое здоровье на высоком уровне, необходимо заботиться не только о правильном питании, прогулках на свежем воздухе, занятиях спортом, но и комфорте во время сна - это 1/3 нашей жизни. От состояния скелетно-мышечного аппарата во время сна зависит стройность фигуры, работа кровеносных сосудов, внутренних органов и даже кишечника, поскольку все в организме взаимосвязано. Ортопедические матрасы решат все эти проблемы. Для этого его надо правильно выбрать:

учесть свойства наполнителей;

соотнести их со своими потребностями;

учесть вес тела и особенность работы, возраст.

Ортопедические матрасы изготавливаются в двух вариантах: с пружинным блоком и без него. Те и другие обустраиваются слоями натуральных (элитные матрасы) и искусственных материалов (эконом-класса). Применяемые материалы: кокосовая койра, искусственный и натуральный латекс, конский волос, шерсть мериноса, хлопок, абака, пенополиуретан, струтофайбер и другие. Только будущий владелец может правильно выбрать материал. Для людей с большим весом необходима твердая поверхность, это кокосовая койра. Для небольшого веса, чтобы исключить просветы между изгибом тела и поверхностью матраса, - эластичный материал. Спортсменам необходим мягкий матрас для снятия напряжений мышц. Для людей с сидячим образом жизни - жесткий матрас.

Есть отдельная категория людей: дети и лежачие больные. У детей позвоночник и остальная костная система находится в стадии формирования. Мягкая постель им противопоказана: ночью части спины могут оказаться в разных плоскостях, это сколиоз, боли в спине. Для лежачих больных и людей пожилого возраста желательно иметь сложносочиненный матрас из нескольких слоем, в котором на твердой основе из кокосной койры будет слой гибкого латекса натурального происхождения.

На сайте bestmatras.ru интернет магазина есть выбор для всех не только готовой продукции, но и собственной конструкции, размера, самостоятельного выбора слоев. Предпочтительнее иметь симметрично расположенные материалы по отношению верх-низ с одной целью: время от времени переворачивать матрас. Это будет дополнительным проветриванием матраса. Интересное о латексе: сок дерева гевеи, которое растет в Юго-Восточной Азии, Африке, Южной Америке, собирается вручную, в течение 3 часов доставляется на фабрику, где производится латексная пена для матрасов. Из него же производится каучук.

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