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Обнаружен фактор, важный для длительности жизни
По инф. rosbalt.ru   
05 Марта 2020 г.
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davlenie 

Ученые нашли новый способ продлить жизнь.

Обнаружен фактор, важный для длительности жизни

Артериальное давление нужно контролировать, так как гипертония может начаться незаметно 

Специалисты из Бригамской женской больницы в Бостоне установили, что для продления жизни нужно следить за кровяным давлением.

Как сообщает EurekAlert, в исследовании приняли участие более 9 тыс. человек с высоким давлением. Их разделили на две группы, в одной из которых медики удерживали давление на отметке 120 мм, а во второй — 140. В результате средняя продолжительность жизни участников эксперимента увеличилась на срок от полугода до трех лет.

Ученые отметили, что контроль давления до конца жизни мог бы продлить ее еще больше. Однако при этом не учитывается такие возможные риски, как повреждение почек и низкое кровяное давление.

 

По инф. rosbalt.ru

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