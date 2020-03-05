Обнаружен фактор, важный для длительности жизни

Отвар шиповника известен как очень полезный продукт, настоящий кладезь витамина С. Многие употребляют шиповник в период эпидемий гриппа, чтобы повысить иммунитет, а кто-то пьет его всю зиму. При этом почему-то считается, что шиповник полезен абсолютно всем и в любых количествах. И правда, какой вред...
Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета...
Артериальное давление нужно контролировать, так как гипертония может начаться незаметно
Специалисты из Бригамской женской больницы в Бостоне установили, что для продления жизни нужно следить за кровяным давлением.
Как сообщает EurekAlert, в исследовании приняли участие более 9 тыс. человек с высоким давлением. Их разделили на две группы, в одной из которых медики удерживали давление на отметке 120 мм, а во второй — 140. В результате средняя продолжительность жизни участников эксперимента увеличилась на срок от полугода до трех лет.
Ученые отметили, что контроль давления до конца жизни мог бы продлить ее еще больше. Однако при этом не учитывается такие возможные риски, как повреждение почек и низкое кровяное давление.
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Ученые Вашингтонского университета выяснили, что недостаток сна снижает женскую фертильность. На что еще влияет недосыпание, стоит ли пить снотворные и при каких симптомах нужно обращаться к доктору, мы поговорили с врачом-сомнологом Михаилом Полуэктовым, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета.
В пожилом возрасте нужно тщательно следить за здоровьем. Необходимо заботиться пенсионерам и о своих зубах. Самое первое – соблюдать правила гигиены полости рта. Здесь есть свои премудрости и нюансы. К примеру, чистить зубы нужно два раза в день: утром и вечером. При этом продолжительность процедуры должна составлять не меньше трех минут. Не все места можно привести в порядок с помощью зубной щетки, и тогда в процедуру нужно включить зубную нить или ополаскиватель для рта. Одна и та же щетка для чистки зубов – не вариант. Периодически необходимо менять этот уходовый атрибут, примерно раз в три месяца. В эксплуатации лучше использовать щетку с маленькой головкой, так как она удобнее, чем с массивной.
Несколько лет назад я полностью отказался от сахара и заменяю его изюмом, иногда мёдом. Дело в том, что раньше врачи обнаружили у меня повышенный сахар. И тогда медики рекомендовали как раз употреблять этот продукт. Но после очередного обследования было сказано, что сахар у меня резко повысился, есть большая угроза диабета и изюм кушать нельзя. Однако другой мой знакомый врач утверждает: ничего страшного не будет и даже, наоборот, употребление ягоды сушёного винограда при таком диагнозе принесёт только пользу. Кто прав? И что делать? Виктор Шкоробуров
Сохранить свои зубы до последних лет жизни – желание многих, однако под силу это далеко не каждому. Потери в ряду могут начаться и в раннем возрасте, чтобы минимизировать их и максимально сберечь натуральные зубы стоит принимать незамедлительные меры. Ведь здоровье полости рта заключается не только в красоте улыбки. Правильный прикус гарантирует полноценное питание и корректную работу желудочно-кишечного тракта. Если у вас имеются серьезные пробелы в зубном ряду, то исправить ситуацию помогут протезы. Конструкции новейшего поколения восстанавливают жевательную функцию и внешнюю привлекательность. Необходимо только правильно подобрать протезы.
Фасоль, горох, чечевица и другие бобовые культуры обеспечивают организм жирами, углеводами, белками и клетчаткой. Человек может прожить годами, питаясь только ими, объяснил врач-кардиолог Александр Мясников.
Ученые из Стэнфордского университета обнаружили особенности состава кишечных бактерий у пациентов, страдающих язвенным колитом. Исследователи полагают, что их открытие в будущем даст новый метод лечения этой болезни.
Финансирование лечения всех пациентов с орфанными (редкими) болезнями должно осуществляться за счет средств федерального бюджета. С таким мнением выступила глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.
В России разработаны и уже производятся самые современные лекарства для лечения сахарного диабета, сообщает "РГ". Полгода назад были зарегистрированы сразу три инсулиносодержащих препарата: биосимиляры аналогов инсулина короткого действия, комбинации аналогов инсулинов короткой и средней продолжительности действия и препарат длительного действия.
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