Новые факты о долгожителях сбили с толку ученых

"МК-Латвия" пишет: американские исследователи признались, что сбиты с толку обнаруженным ими парадоксом долгожительства - выяснилось, что многие люди, дожившие до 100 лет, проявляют склонность к нездоровым привычкам. Оказалось, что среди них много курильщиков, любителей спиртного и кофе, а также толстяков, - тем не менее, мозг этих людей долго остается молодым.

Ученые отобрали 10 человек из числа «супердолгожителей» в возрасте от 80 до 100 лет, и вели наблюдение за ними в течение 24 месяцев. Кроме того, добровольцы проходили процедуры сканирования головного мозга, сообщил Медпортал.

Так что же нужно делать, чтобы стать долгожителем?

В ходе исследования были сделаны открытия, заставившие геронтологов сильно удивиться. Считалось, что своим здоровым долголетием (без появления деменции) человек обязан повышенной экспрессии гена APOE 22. Но данная работа показала: у наблюдаемых долгожителей такой генетической особенности не оказалось. Более того, в их мозге было обнаружено присутствие клубков тау-белка, которые вызывают деменцию, - однако, у них не было явных симптомов слабоумия, и они были удивительно для своего возраста социально активными людьми.

Другим сюрпризом стало то, что большинство испытуемых не старались придерживаться специально здорового образа жизни. К примеру, 71% участников эксперимента были курильщиками, 83% регулярно употребляли алкоголь. Изучив особенности их питания, ученые сделали вывод, что и диета не имела отношения к тому, что люди жили так долго.

Исследователи полагают, что долголетию, при котором ясность ума сохраняется до преклонных лет, способствуют обстоятельства жизни и мировоззрение людей. Оказалось, в частности, что «супердолгожители» имели более позитивный взгляд на жизнь, чем их сверстники. Кроме того, они постоянно заботились о своих близких и были очень активными в социальном плане – охотно и помногу работали, участвовали в общественных событиях. По словам ученых, каждого из наблюдаемых ими людей можно назвать «яркой личностью».

Комментируя полученные в этом исследовании данные, профессор неврологии Калифорнийского университета Клаудиа Кавас заявила, что находка ученых бросает вызов тем выводам, которые делались прежде в этой области.

«Эти люди чрезвычайно вдохновляют нас – они пьют вино, кофе, набирают вес, но они физически активны и в полной мере используют свой мозг. Многие из них очень любят гамбургеры и картофель фри, а единственное, что их объединяет – это сон продолжительностью не менее 8 часов в сутки. Может быть, это и есть секрет долгожительства», - заключила она.

Источник: www.mklat.lv

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