Нет режима сна? Тогда не стоит удивляться лишнему весу и скачкам давления

Сон в разное время намного увеличивает вероятность ожирения и гипертонии, как показало исследование. Пишет "МК-Латвия".
Наука уже неоднократно доказывала, насколько важно для здоровья человека получать не менее семи-восьми часов сна ежедневно. Многочисленные исследования подтверждали, что если продолжительность сна намного меньше, то это увеличивает риск развития самых разных недомоганий. И вот теперь ученые из Brigham and Women's General Hospital в США выяснили, что и сон продолжительностью в семь часов всё равно может быть вреден для здоровья, если люди спят постоянно в разное время.
Вредна не только бессонница, но и сон в разное время
Другими словами, если сегодня человек засыпает в семь часов вечера, завтра — в половине второго ночи, а ещё через два дня — только под утро, то продолжительность сна уже не имеет определяющего значения. Подобного рода «сбитый» график отдыха увеличивает на 27% риск развития ожирения и повышенного давления. А гипертония и лишние килограммы являются основными факторами риска инфарктов и инсультов.
Бессонница опасна для организма тем, что она негативно влияет на гормональный уровень. Нарушение графика сна также может спровоцировать метаболические расстройства за счёт воздействия на выработку инсулина в организме. Этот гормон помогает расщеплять глюкозу и превращать ее в энергию, но при нарушенном графике сна его выработка снижается, а уровень сахара растёт.
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