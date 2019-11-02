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Непредсказуемый эффект: какие лекарства "не дружат" между собой
"МК-Латвия"   
02 Ноября 2019 г.
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Врачи напоминают, что одновременный приём некоторых лекарств может принести больше вреда, чем ожидаемой пользы. Объясняет "МК-Латвия".

Непредсказуемый эффект: какие лекарства "не дружат" между собой

Некоторые лекарства могут усиливать или, наоборот, ослаблять действие друг друга

Так, средства от кашля и лекарства против аллергии, принятые вместе, грозят передозировкой, так как имеют одинаковые компоненты. Первыми признаками «побочки» в данном случае станут вялость и сонливость.

Также лекарства от аллергии не стоит принимать одновременно с препаратами от простуды.

Антигистаминные препараты – самые распространённые лекарства от аллергии. Они уменьшают высвобождение гистамина, который и вызывает все неприятные эффекты аллергии: зуд, покраснение, слезоточивость и пр.

Препараты от простуды состоят из нескольких действующих веществ. Как правило, это парацетамол; вещество для сужения кровеносных сосудов, чтобы уменьшить отёк слизистой носа, тем самым уменьшив насморк; антигистаминный препарат – в данном случае он уменьшает явления воспалительной реакции (чихание, слезоточивость и т.д.)

Побочный эффект этих препаратов передозировка и сонливость. Поэтому выпив и то, и другое, вы рискуете утратить бодрость на весь день.

Напомним, категорически запрещено смешивать антидепрессанты и обезболивающие, так как в этом случае вероятно желудочное кровотечение. А сочетание противовоспалительных средств и успокоительных, а также аспирина и антикоагулянтов увеличивает риск инсульта и кишечного кровотечения.

Источник: rus.timeline.lv

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